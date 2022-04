Mindegy, hol állnak a csapatok a tabellán, ez a párosítás mindig rangadó. Így pedig, hogy a Majosi SE az első, a Bonyhád VLC pedig a második, kétszeresen is az.



A tét nem kicsi, ha a Majos nyer, egérutat nyer a Bonyháddal szemben, ha viszont vendégsiker születik, a két csapat helyet cserél.

Mindkét gárda pazar szériában van: a Majos hat, a Bonyhád nyolc meccset nyert sorozatban – az egyik csapat szériája mindenképpen megszakad, de az is lehet, hogy mindkettőé meg fog.



Az idei bajnokikból eddig a bonyhádiak jöttek ki jobban, hiszen Majoson 1–1-es döntetlent játszottak, hazai pályán pedig egy fantasztikus mérkőzésen 4–3-ra győztek.

A vérható kezdőcsapatok a völgységi rangadón (TN-grafika)

„Nagyon bízom benne, hogy meg tudjuk tartani az első pozíciónkat, de abban még inkább bízom, hogy növelni is tudjuk az előnyünket – mondta Kardos Ernő, a majosiak vezetőedzője. – Ugyanúgy készülünk, mint az elmúlt hetekben, nem fogunk túlpörögni. Szeretnénk a saját játékunkat játszani, ami tavasszal egyelőre jól működik. Még nem sikerült nyernünk idén a BVLC ellen, pedig a hazai és az idegenbeli meccsen is nekünk állt a zászló. Itthon vezettünk, de egy nagy egyéni hiba miatt elbuktunk két pontot, idegenben pedig háromszor is nálunk volt az előny, mégis ki tudtunk kapni, talán nem kell mondanom, hogy akkor is nagy egyéni hibák miatt. Ha vasárnap ki tudjuk ezeket küszöbölni, márpedig biztos vagyok benne, hogy ki fogjuk, akkor be tudjuk húzni a rangadót, és teszünk egy lépést a bajnoki aranyérem felé” – tette hozzá Kardos.



„Az első öt tavaszi meccsünket megnyertük, mondhatjuk, hogy remek formában vagyunk – fogalmazott Dienes Pál, a bonyhádiak vezetőedzője. – Ha nyerünk vasárnap, helyet cserélünk a majosiakkal a tabellán. A játékosok motiváltak, nagyon várják már, hogy pályára léphessenek a derbin, amit mindig komolyabb érdeklődés övez, mint bármelyik másik bajnokit. Két jó passzban lévő csapat fog találkozni, meglátjuk, hogy melyikük veretlensége marad meg. Azt gondolom, a hozzáállással, a lelkesedéssel, a harcossággal nem lesz probléma. Ezek azok a meccsek, amiket mind a két csapat meg akar nyerni, biztos vagyok benne, hogy most is egymásnak fogunk esni. Rajtunk nem múlik, mi nem szeretnénk kivárni, hogy mi történik az idő múlásával, egyből támadólag fogunk fellépni, mert szeretnénk győzni. Ez azért fontos, mert ha a majosiak nyernének, öt ponttal meglépnének, és a hátralévő meccseken nem a mi kezünkben lenne a sorsunk” – fogalmazott Dienes.

Megyei I. osztály, az állás



1. Majos 18 13 2 3 53–17 41 2. Bonyhád 18 12 3 3 49–19 39 3. Kakasd 18 11 2 5 45–31 35 4. Bátaszék 18 10 2 6 38–30 32 5. Dombóvár 18 8 2 8 32–32 26 6. Bölcske 18 7 4 7 33–30 25 7. Tamási 18 7 1 10 24–30 22 8. Dunaföldvár 18 5 4 9 30–46 19 9. Tevel 18 3 5 10 21–46 14 10. Szekszárd II 18 1 1 16 17–61 4

Remek meccsek lesznek hétvégén a majosi csúcsrangadó „árnyékában”A Majos–Bonyhád-derbi „árnyékában” is lesznek érdekes mérkőzések a hétvégén. Elég csak a Duna-parti rangadóra gondolni, amelyen a Bölcskei SE a Dunaföldvár FC-t fogadja. A múltban, amikor az aranyért csatázott mindkét csapat, számos emlékezetes meccset vívott a két gárda, s bár mostanság egyiknek sem megy olyan jól, biztosak lehetünk benne, hogy pikáns meccset láthatnak a drukkerek. A bölcskeieknek azért is lenne fontos a győzelem, mert azzal közelíthetnének az első négyhez, a földváriak pedig tovább zárkózhatnának felfelé. A hazai meccseket eddig a vendéglátók nyerték, a Bölcske 5–1-re, a Dunaföldvár 3–1-re nyert otthon.



Hasonlóan érdekes derbi lehet a Tevel Medosz SE és a Tamási 2009 FC csatája. A két „szomszédvár” mindig kiemelten készül ezekre az összecsapásokra, s soha nem adja olcsón a bőrét. Egy hajszállal most a teveliek néznek ki jobban, mert a Tamási zsinórban négy vereséget szedett be, miközben a Medosz a Bátaszék 2–1-es legyőzésével már villantott egyet. Tevelen a nyitányon 0–0-ra végeztek a felek, míg Tamásiban a hazaiak nem adtak esélyt a vendégeknek (3–0).



A megyei I. osztály 19. fordulójának mérkőzései. Április 2., szombat: Bátaszék SE–Szekszárdi UFC II 16.30 óra. Bölcskei SE–Dunaföldvár FC 16.30 óra. Dombóvár FC–Kakasd SE (Ujvári Kálmán Sporttelep) 17 óra. Április 3., vasárnap: Tevel Medosz SE–Tamási 2009 FC 16.30 óra. Majosi SE–Bonyhád Völgység LC 16.30 óra.