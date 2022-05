– Megnyugodott és elhiszi már, hogy kijutott a Világjátékokra?

– Kellett rá aludnom egyet- kettőt, de most már igen, elhiszem. Viszont nem sokat gondolok rá, hiszen az élet megy tovább, az edzések folytatódnak, de amikor eszembe jut, akkor nagyon örülök neki, hogy sikerült – mondta lapunknak az Atomerőmű SE hatszoros világbajnoka, Kiszli Vanda, aki megnyerte a Deseda-tavon hétvégén rendezett 26 kilométeres válogatót, ezzel biztosította helyét a július közepi Világjátékokra.

– A verseny előtt azt mondta, az izgulás miatt nem érzi jól magát, de próbálja ezt kordában tartani. Sikerült?

– Nagyon izgultam, aki ismer, tudja, hogy ilyen típus vagyok. Viszont most mintha léptem volna egyet hátra, és sikerült lenyugtatnom magam. Erről szólt a verseny előtti hét, mert tudtam, hogy ha túlizgulom, az csak az eredményesség rovására mehet. Ez nem volt egyszerű, de sikerült. Ezt, mármint, hogy ne stresszeljek, még gyakorolnom kell, de úgy tűnik, menni fog.

Kiszli Vanda az egyik futószakaszon (Fotó: MW)

– Mint azt a végeredmény mutatja, nem ment a teljesítmény rovására. De ilyen versenyre számított?

– Kemény csata volt, az utolsó előtti beszállásnál be is estem a vízbe. Szerencsére nem zökkentem ki és nem is maradtam le a többiektől, sőt, utána sikerült ellépnünk Csikós Zsókával. Picit tartottam tőle, hogy egy síkvízi versenyzővel kell hajráznom, de az utolsó futás nekem jött ki jobban, így az utolsó kiskörre egyedül mentem. Nagyon kellett igyekeznem, hogy ne érjen utol...

– A jövőbe tekintve, motoszkál már a fejében a nyári verseny?

– Nem igazán, addig még sok idő van, és bármi megtörténhet. A koronavírus miatt van bennem egy kis félsz, de nem szeretném bevonzani a rosszat, ezért inkább még a gondolattal sem játszom el, hogy mi lesz nyáron. Addig is készülök tovább, van még mit csiszolni a formámon, és várnak még rám versenyek.

Szekszárd zárt a táblázat élén

A Világjátékok-válogató női és férfi versenyén is volt szekszárdi induló. Korsós Zsófia az ötödik helyen zárt, míg Szekeres Zsolt 30 kilométeren 11., az indiai Shokeen Sumit pedig 13. lett. A férfiak versenyét Noé Bálint nyerte, így közte és az előnnyel induló Boros Adrián között szétlövés dönt az országos bajnokságon a kvótáért.

Eredmény. Nők: 1. Kiszli Vanda 2:00:55,780 óra, 2. Csikós Zsóka 2:01:02,520, 3. Csépe Panna 2:02:48,700, 4. Czéllai-Vörös Zsófia 2:02:50,110, 5. Korsós Zsófia 2:12:16,470. Férfiak: 1. Noé Bálint 2:04:21,840 óra, 2. Varga Ádám 2:04:22,180, 3. Máthé Krisztián 2:04:39.960..., 11. Szekeres Zsolt 2:17:35.950..., 13. Shokeen Sumit 4:00:00,000.

A válogató egyben Marathon Challenge első állomása is volt. Az éremtáblázat élén toronymagasan a szekszárdi klub végzett 10 arany-, 8 ezüst- és 5 bronzéremmel. A tolnaiak hat (1, 2, 3), a paksiak egy (1, 0, 0) dobogós hellyel zártak.