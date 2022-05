– Két meccs, hét gól, nagyon beindult így a szezon végére!

– Kijött a lépés számomra az utóbbi két találkozón – felelte Márk Krisztián, a megye egyes Kakasdi SE támadója, aki négy találatot szerzett a Tamási 2009 FC otthonában. – A Szekszárd ellen háromig jutottam, akkor azt éreztem, hogy nagyon koncentrált vagyok. Szerencsére sikerült átmentenem ezt a formát a hétvégi, tamási bajnokira, kis túlzással ahányszor kapura lőttem, az mind gól is lett. Már a mérkőzés előtt éreztem, hogy jól fog menni, de azt nyilván nem sejtettem, hogy négyet sikerül szerezzek. Nagyon örülök, hogy összejött, régen voltam ilyen eredményes.

– Öt találattal vezet a második helyezett Deli Dániel előtt a góllövőlistán, talán nem korai, ha gratulálok a címéhez!

– Most már szeretném megőrizni ezt az előnyt a hátralévő két bajnokin. Persze az a célom, hogy eredményes legyek a hétvégén Dunaföldváron, és a záró körben a Bölcske ellen is. Nem voltam még gólkirály, ez is motivál a hátralévő meccsekre, hogy idén ezt a címet is megszerezhetem.

– Néhány fordulóval korábban tizennégy találattal még fej-fej mellett vezették a góllövőlistát az ikertestvérével, Attilával. Nem féltékenykedik, hogy meglépett tőle?

– Nem, ő is örül neki, hogy már szinte karnyújtásnyira vagyok a gólkirályi címtől. Amikor egyformán álltunk a lista első és második helyén, mondogatta, hogy nemsokára előz, és elviszi a gólkirálynak járó díjat, de ma már biztat, hogy ne engedjem már ki a kezemből. Ha jobb helyzetben leszek, mint ő, szombaton Dunaföldváron is oda fogja passzolni a labdát, de ez amúgy is így szokott lenni.

– A gólkirályi cím még nem tuti, a bajnoki bronzérmük azonban igen. Mit jelent ez önnek, egy nyugodtan mondhatjuk, hogy kakasdi ikonnak?

– Őszintén megmondom, hogy mindent! Amióta a testvéremmel nyolc éve hazaigazoltunk Kakasdra Szekszárdról, azóta várunk arra, hogy valami emlékezeteset tegyünk le az asztalra. Nagyon boldogok vagyunk, hogy az idei szezonban sikerült. Jó csapatunk van, telis-tele tehetséges fiatalokkal, akik beváltak a hiányposztokon, és van egy remek edzőnk Takács Norbert személyében. Ő nemcsak szakmailag felkészült, de nagyon jól összerázta ezt a társaságot, és kiválóan tud motiválni bennünket. Éppen harminc éve szerzett legutóbb érmet a kakasdi csapat, az akkori ezüst mellett jól fog mutatni a mostani bronzunk.

Akár bajnoki is lehet a Majos

Ha az eredmények úgy alakulnak akár a hétvégi fordulóban bajnok lehet a Majosi SE. Ehhez két dolognak kell összejönnie: Kardos Ernő csapatának le kell győznie hazai pályán a Tamási 2009 FC-t, a Bonyhád VLC-nek pedig pontokat kell veszítenie a Dombóvár FC otthonában.

Ha mindkét csapat győz, akkor a záró körre marad a döntés. A Majosnak Tevelen kell majd kivívnia az elsőséget, de ez esetben már egy pont is elég lesz Lizák Péteréknek. A Bonyhádnak ellenben – ha nyer Dombóváron – a Bátaszéket is le kell győznie, s szorítania kell Bodó Józseféknek, hogy tréfálják meg a majosiakat. Azonos pontszám esetén előbb a több győzelem, majd pedig a gólkülönbség határoz a végső sorrendről.

Megyei I. osztály. A 26. forduló programja, május 20., péntek: Bölcskei SE–Szekszárdi UFC 18 óra. Május 21., szombat: Bátaszék SE–Tevel Medosz SE 17 óra, Dombóvár FC–Bonyhád VLC 17 óra, Dunaföldvár FC–Kakasd SE 17 óra. Május 22., vasárnap: Majosi SE–Tamási 2009 FC 17 óra.

Megyei I. osztály, az állás

1. Majos 25 19 3 3 75–21 60

2. Bonyhád 25 18 3 4 79–28 57

3. Kakasd 25 15 2 8 64–49 47

4. Bátaszék 25 12 3 10 54–46 39

5. Bölcske 25 12 6 8 51–33 39

6. Dombóvár 25 10 6 9 46–44 36

7. Tamási 25 9 2 14 35–53 29

8. Dunaföldvár 25 7 5 13 38–59 26

9. Tevel 25 5 5 15 37–68 20

10. Szekszárd II 25 1 1 23 22–100 4