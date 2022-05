Steig Gábor nagy kedvence Alejandro Valverde. A Szekszárdi Kerékpáros SE vezetője ki nem hagyta volna a találkozást a spanyol klasszissal, akivel egy közös képet is készítettek a Giro harmadik magyar szakaszán.

„Az egyik kedvenc versenyem a Giro, természetesen nekem is nagy élményt jelentett, hogy Magyarországról indult – mondta Steig Gábor. – A kaposvári rajtnál én is ott voltam, s még egy közös fotót is sikerült készíttetnem Alejandro Valverdével. Jó dolog, hogy egy kicsit mi, magyarok is ízlelgethettük, milyen is benne lenni egy ilyen nagy körforgásban. A kavalkád, a színek, a szép bringák, a szép autók látványa mindenkit magával ragadott, szóval remek volt. Ráadásul három magyarnak is szurkolhattunk, ami nagyszerű érzés, egyúttal jelzés is a többi magyar bringásnak, hogy sok munkával nem lehetetlen ilyen szintre eljutni. Biztosan inspirációt ad a gyerekeknek, akik közül talán többen kezdenek el kerékpározni” – tette hozzá Steig Gábor.

„Ugyanakkor a másik oldalt sem szabad figyelmen kívül hagyni – folytatta a korábbi kiváló versenyző. – Jó, hogy az állam és a szponzorok megfinanszírozták ezt az egészet, mert nagyon nagy reklámot jelentett az országnak, amiből sokat profitálhatunk. A hazai kerékpársport, a hazai klubok azonban ettől még ugyanolyan sanyarú helyzetben lesznek, mint amiben eddig voltak. A hazai bringázás fényévekre van ettől a szinttől.

– Sajnos nincs megbecsülve a sportág, az egyesületek nagy része egyik napról a másikra él, hiányzik a támogatás, s leginkább egy olyan versenynaptár, amelyre építeni lehetne. Ma nincsenek olyan hosszútávú versenyek, amelyeken a gyerekeket el lehetne indítani, márpedig a mai fiataloknak, már a serdülőknek is kellenek legalább a nyolcvan–száz kilométeres megméretések. Mert az mind szép és jó, hogy majd kedvet kapnak a gyerekek, akiket persze örömmel fogadunk, de ha nincs hol versenyeztetni őket, akkor sokra nem megyünk vele.

– Nagyon meg kellene reformálni az egészet, mert kellene egy erős hátország, amely újra kinevelhetné azokat a tehetségeket, akik Valter Attiláék nyomdokaiba léphetnének” – fogalmazott Steig Gábor, aki hozzátette, a Szekszárdi KSE-nek jelenleg tíz versenyzője van, köztük olyan tehetséges fiatalok is, akiknek szintén lökést adhat a karrierjükben, hogy élőben, testközelből csodálhatták meg a világ legjobb kerekeseit.

A Gemenc Nagydíjra is többen lehetnek kíváncsiak

Steig Gábor szerint jó hatással lehet a hazai versenyekre az, hogy hazánkban tekert a Giro d’Italia mezőnye. Azt, hogy több százezren lesznek majd az utak mellett, mint a Giro esetében, nyilván nem lehet elvárni, de az biztos, hogy növekszik majd az érdeklődők száma. Jó példa erre a magyar körverseny, a Tour de Hongrie, amelynek a nyitószakaszán helyenként olyan fesztiválhangulat uralkodott, mint a Girón, s akadtak olyan részek, ahol alig fértek el a nézők.

A júliusi Gemenc Nagydíj már kicsit későn van, így addigra lecseng ez az „őrület”, de az élmény talán kitart addig, és a múltban sok ezer érdeklődő előtt rendezett versenyt ismét több szurkoló követheti majd – reménykedett Steig Gábor.