Csak a Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes (mérkőzésenként átlagban 6,458-es osztályzatot kapott) előzte meg Ádám Martint (6,387) testvérlapunk, a Nemzeti Sport összesített, teljes szezont átfogó osztályzatai alapján.

A mezőnyjátékosok között legjobb érdemjeggyel „kitüntetett” csatár őszintén elmondta, nem lepte meg helyezése, az őt megelőző Dibuszt pedig remek kapusnak tartja, aki a bajnokság mellett a válogatottban is bizonyította ezt. Hozzátette, korábban is voltak jó időszakai, de amit most elért, az a csúcs, így joggal jelenthető ki, hogy karrierje legszebb idényén van túl. S hogy mi lehet ennek a titka?

„Csak annyi, hogy minden rendben legyen körülöttem. A családi hátterem tökéletes, aki pedig kicsit is ismeri a paksi viszonyokat, tudja, hogy abban a légkörben nem nehéz jól futballozni. S van még valami: a bizalom. Pakson mindenki hitt bennem, a vezetők ugyanúgy, mint a társaim és a Bognár György vezette szakmai stáb. Ezt pedig a teljesítményemmel igyekeztem meghálálni” – fogalmazott a 28. évében járó támadó.

Ádám Martin mindemellett fizikai adottságainak is köszönheti kiváló szezonját, egyetlen edzést sem kellett kihagynia sérülés miatt, s bajnokit is csak egyet (a Ferencváros elleni hazai 1–2-t), azt is eltiltás miatt. A szezont végül 31 találattal és 4 gólpasszal zárta, így nem meglepő, hogy – vezetőedzője után – várhatóan ő sem marad az atomvárosiak kötelékében.

Paksiak a listán

A Paksi FC játékosainak osztályzatai (zárójelben az abszolút helyezés).

Kapusok: 1. (7.) Nagy Gergely 5,611. Mezőnyjátékosok: 1. (1.) Ádám Martin 6,378, 2. (2.) Bognár István 6,333..., 3. (11.) Papp Kristóf 5,722..., 4-5. (15.) Sajbán Máté és Medgyes Szinan 5,667..., 6. (28.) Balogh Balázs 5,583..., 7. (31.) Szabó János 5,577..., 8. (35.) Böde Dániel 5,522..., 9. (55.) Windecker József 5,429..., 10. (68.) Szélpál Norbert 5,381..., 11. (81.) Lenzsér Bence 5,320..., 12. (97.) Tamás Olivér 5,222..., 13. (98.) Kinyik Ákos 5,217.