Nagy megtiszteltetésnek érezte Szabó Péter polgármester, amikor a szervezők azzal keresték meg, hogy Paksról rajtoljon el a 2022-es Gemenc Nagydíj. A városvezető a hétfő délelőtti sajtótájékoztatón azt mondta, nagyon sokan kísérték figyelemmel 2018-ban a Paksot is érintő Tour de Hongrie-t, s biztos benne, hogy a nemzet sportvárosában – amely például Kovács Antal személyében az ország első és eddigi egyetlen cselgáncsozó olimpiai bajnokát is adta – ezúttal is nagyon sokan fognak majd szurkolni a kerékpárosoknak.

Szőke Gergő, a szervező Szekszárdi Sportközpont igazgatója elmondta, július 16-án az ASE-sportcsarnok elől vág majd neki a mezőny az idei Gemenc Nagydíj első szakaszának, hogy azután Tengelicet, Kölesdet, Medinát és Harcot is érintve érjen majd be a megyeszékhelyre, a Béla király térre. Erős nemzetközi mezőny várható, harminc csapat száznyolcvan kerekese rója majd a kilométereket, köztük olyanok, akik a Giro d’Italian szakaszt tudtak nyerni, de lesznek korosztályos Eb-győztesek és magyar válogatottak is a mezőnyben. Újságírói kérdésre válaszolva megemlítette a szekszárdi gyökerekkel bíró Istlstekker Zsolt nevét, akit nagy reménységnek nevezett.

Dr. Kovács Antal, az Atomerőmű SE elnöke, a megszólított dzsúdós olimpiai bajnok azt mondta, egyre nagyobb hagyományai vannak Pakson a kerékpározásnak – ő is rendszeresen nyeregbe pattan –, rengetegen tekernek, egyesek olyan gyorsak, hogy szinte az autókat is lehagyják.

Az atomerőmű kommunikációs igazgatója azt mondta, számára a Giro magyarországi szakaszai alatt derült ki, hogy milyen sokan szeretik itthon ezt a sportot, s azt várja a paksiaktól, hogy a Gemenc Nagydíj első szakaszára hasonló hangulatot varázsolnak. Kiemelte, hogy Pakson éppen a nagydíjjal egy időben rendezik majd a dzsúdó Atom Kupát, így igazi pezsgés lesz azon a napon a húszezres kisvárosban.