„Meglepő, de azt kell mondanom, hogy az elődöntő sokkal nehezebb volt – szögezte le portálunk megkeresésére a csapathoz tavaly nyáron igazoló ütő. – Nehéz meccsek voltak azok mindaddig, amíg mi el nem értük azt a hőfokot és fel nem vettük azt a ritmust, ami ahhoz kellett, hogy három-négy naponta komoly mérkőzéseket vívjunk. Utána beindult a gépezet.”

Az alapszakaszt tizenhárom győzelem mellett egyetlen vereséggel zárta a Pénzügyőr (a második fordulóban éppen Kaposváron kapott ki 3:2-re), a negyeddöntőben a Dunaferrt 3:0-s, a MAFC-ot 3:2-es összesítésben búcsúztatta a fővárosi gárda.

„Az elődöntőben 1:0-ra vezettünk, de a MAFC fordítani tudott ellenünk. Akkor ott átkattant valami nálunk az agyakban, s onnantól nem volt megállás. Kétség sem fér hozzá, hogy jó csapat a Kaposvár, hiszen máshogy nem jutottak volna döntőbe, de messze nem nyújtottak olyan teljesítményt, hogy meg tudjanak minket szorongatni” – folytatta a válogatott játékos.

A döntő két hazai mérkőzését 3:1-re nyerte a Pénzügyőr, Kaposváron pedig szettvesztés nélkül (3:0) győzött, ezzel a söpréssel védte meg címét, s szerezte meg története második aranyérmét.

Dávid Csanád átlagban tizenkét ponttal gazdagította csapatát (az első találkozón 12-ig, a másodikon 8-ig, a harmadikon 16-ig jutott), ezzel Kovács Zoltán mögött a második legeredményesebb Pénzügyőr-játékos volt a döntőben.

„Nem zárkózom el attól, hogy a csapatnál maradjak, azonban ez több mindentől is függ. Többek között attól, hogy mennyire tud erősíteni a klub és kik távoznak, de a magánéletemet is figyelembe kell vennem. Egyelőre még nem kezdődtek meg a tárgyalások, ezért konkrétat nem tudok mondani a jövőmmel kapcsolatban” – válaszolta kérdésünkre Dávid Csanád, aki duplázni tudott idén a Pénzügy­őrrel, hiszen a bajnoki cím mellett a Magyar Kupát is elhódították.