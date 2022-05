Szőcs Richárdék rápihenhettek az ASE Paks elleni szombati mérkőzésre, miután múlt héten az egy ideje már létszámproblémákkal küzdő dunakömlődiek lemondták az egymás elleni bajnokijukat. A három pontot így 3–0-s gólkülönbséggel a tolnaiak kapják (ez a magyar szövetség adatbankjában még nem szerepel, emiatt a tabellán mi sem tüntettük fel), akik ha nyernek az atomvárosban, matematikailag is bebiztosítják bajnoki elsőségüket.

Döntetlen vagy vereség esetén a Nagymányok még megvédheti címét, ehhez viszont a szezon végére megtáltosodni látszó, sorozatban három mérkőzést nyerő Madocsát kell két vállra fektetnie. Ha viszont az előző idény aranyérmese pont nélkül marad, a mórágyiak előtt megnyílhat az esély az ezüstre. Már amennyiben a szabad hétvégéről visszatérve Illés Béla gárdja győzni tud a sereghajtó Bonyhád-Börzsöny vendégeként.

A negyedik helyért is nagy küzdelem folyik a Simontornya és a Fadd között, miután utóbbi három forduló alatt hét pontot hozott be riválisán. A két csapat hétvégén előbbi pályaválaszásával mérkőzik meg, a sorozatban öt bajnokit bukó (az utolsót a Kisdorog ellen a zöldasztalnál veszítette el) hazaiaknak elég egy döntetlen is, hogy megőrizzék pozíciójukat (pontegyenlőség esetén a több győzelem, majd a szerzett találatok és a gólkülönbség dönt). A tavasszal összeálló Kisdorog a korábban említett ok miatt ellentétes utat bejáró dunakömlődiekhez utazik.

Megyei II. osztály, a 21. fordulóban.

Május 21., szombat: Simontornya TC–Faddi SE, ASE Paks–Tolna VFC, Bonyhád-Börzsöny SE–Mórágyi SE, Nagymányoki SE–Madocsa SE 17 óra. Május 22., vasárnap: Dunakömlődi SE–Kisdorogi FC 17 óra.

Megyei II. osztály, az állás

1. Tolna 17 15 1 1 77–17 46

2. Nagymányok 18 15 0 3 68–19 45

3. Mórágy 18 13 3 2 45–32 42

4. Simontornya 18 8 4 6 47–37 28

5. Fadd 18 7 4 7 32–40 25

6. Madocsa 18 6 1 11 33–40 19

7. ASE Paks 18 5 3 10 31–48 18

8. Dunakömlőd 16 5 1 10 42–71 16

9. Aparhant 19 4 4 11 31–45 16

10. Kisdorog 17 5 0 12 31–49 15

11. B.-Börzsöny 17 3 1 13 30–69 10