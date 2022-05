– Gratulálok, ez igazi mestermunka volt!

– Köszönöm szépen, a csapat nevében – felelte Deli Dániel, aki négyszer volt eredményes egy hete a kakasdiak ellen 9–1-re megnyert összecsapáson.

– Volt már ilyen meccse?

– Nem emlékszem rá, hogy egy találkozón négyszer lettem volna eredményes. Még utánpótláskorú játékosként sem. Hármat rúgtam már, de négyet sohasem. Ez most az egyéni csúcsom.

– Ráhajt a gólkirályi címre?

– Ahhoz már túl sok nagy helyzetet elpuskáztam. Legalább húsz találatnál kellene járnom ahhoz. De nem ez motivál, sokkal fontosabb számomra, hogy a csapat jól szerepeljen. Persze, ha összejön a gólkirályi cím, annak nagyon fogok örülni.

– Néztem a góljait, hármat elég közelről lőtt, egyet viszont távolról bebombázott. Melyik az igazi Deli Dániel?

– Mindegyik. Igyekszem odaérni a kapu elé, de ha lehetőségem van, akkor távolról is próbálkozok. Most háromszor jókor voltam jó helyen, egyszer pedig sikerült remekül eltalálnom a labdát.

– Mi a szerepe a pályán? Edzője, Dienes Pál mit kér öntől?

– Elsősorban a középpályás játékban van fontosabb szerepem, ő nem az eredményességemre hegyezi ki a játékomat. Nyilván örül, ha betalálok, de nem a góllövés feladatával küld fel a pályára.

– A hétvégén botlott a Majos, csak gól nélküli döntetlent játszott a Bölcskével, így ötről háromra csökkent a hátrányuk. Reménykednek?

– Nem mondom, hogy nem reménykedünk, de elsősorban a következő meccsünkre koncentrálunk. Most a szombati földvári találkozó a legfontosabb számunkra, azt szeretnénk megnyerni. Aztán a következőt és a következőt. Ha sikerül az összeset, akkor elmondhatjuk, hogy mi mindent megtettünk. Amióta kikaptunk Majoson, összekaptuk magunkat. Mind a négy találkozónkat behúztuk, ráadásul az utolsó kettőn tizenkilenc alkalommal voltunk eredményesek.

– A szavaiból azt veszem ki, hogy otthon érzi magát Bonyhádon! Jól gondolom?

– Nem csak a hétvégi meccsemre visszapillantva mondom azt, hogy remekül érzem magam. Kiváló a társaság, jó a csapatunk, van egy jó edzőnk. Magyarán minden adott ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el. Ha az új idényben is adott lesz minden a hasonló szerepléshez, akkor nem gondolom, hogy bármi okom lenne a váltásra.

Megyei I. osztály, az állás

1. Majos 23 17 3 3 68–19 54 2. Bonyhád 23 16 3 4 75–27 51 3. Kakasd 23 13 2 8 54–48 41 4. Bátaszék 23 11 3 9 47–41 36 5. Bölcske 23 11 6 7 44–32 36 6. Dombóvár 23 9 6 8 41–40 33 7. Tamási 23 9 2 12 35–42 29 8. Dunaföldvár 23 6 5 12 35–56 23 9. Tevel 23 5 5 13 35–57 20 10. Szekszárd II 23 1 1 21 21–92 4

Ez a menetrend

A bonyhádiak földvári meccse nem ígérkezik könnyűnek, a Duna-partiak korábban már meglepték a Majost is (1–0), s ha jó napot fognak ki, a völgységiek dolgát is meg tudják nehezíteni. Váradi Tamás alakulata korábban megtréfálta otthon a bölcskeieket is (3–1), azaz nem csak egyszeri kifutott eredményről van szó. A BVLC ősszel 3–0-ra győzött Dunaföldváron, míg hazai pályán 6–1-es sikert arattak Szlamáék. A majosiak az előző körben tíz győzelem után nem tudtak nyerni, csak 0–0-ra végeztek a Bölcskével. Kardos Ernő alakulatának így sem kell izgulnia, de most már nem szórhatnak el sok pontot, Dombóváron kötelező nyerniük.

A 24. forduló programja. Május 7., szombat: Bátaszék SE–Tamási 2009 FC 17 óra, Dunaföldvár FC–Bonyhád VLC 17 óra, Bölcskei SE–Tevel Medosz SE 17 óra, Dombóvár FC–Majosi SE 17 óra. Május 8., vasárnap: Kakasd SE–Szekszárdi UFC II 17 óra.

****

A góllövőlista élcsoportja. 15 gólos: Pap Roland (Bonyhád VLC), 14 gólos: Deli Dániel (Bonyhád VLC), Márk Attila (Kakasd SE), Márk Krisztián (Kakasd SE), 12 gólos: Ágics Péter (Bonyhád VLC), Lizák Péter (Majosi SE).