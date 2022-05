Nagy jelentősége nem volt már ennek a mérkőzésnek, a Fehérvár mindenképpen a negyedik helyen fejezi be a bajnokságot, míg a Paks a tabella első felében végez, ami a bennmaradás után a második elvárható cél volt a klubnál. Bognár György ennek megfelelően igen tartalékos tizenegyet küldött pályára a Sóstói Stadionban: pályafutása során először kezdett a felnőtt élvonalban a 20. évében járó Gyurkits Gergő, aki jobban nem is mutatkozhatott volna be.

Negyedóra játék után pimaszul csapta be egy visszahúzós csellel a rutinos Stopirát, s szépen tekert a hosszúba. Nem sokkal később némi szerencsével egyenlítettek a hazaik, sőt ha Rácz Gergő nem mutat be két bravúrt a gólszerző Kodro és Nikolics Nemanja közeli lövésénél, gyorsan fordíthattak is volna. Mégis a Paks mehetett előnnyel a szünetre, a félidő ráadásában ezúttal a csapatkapitányi karszalagot viselő Szabó János előzte meg a szögletnél Stopirát, s juttatta újra előnyhöz az atomvárosiakat.