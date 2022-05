Ötszáz méter párosban bronz-, egyesben és 5000 méteren ezüst-, ezren pedig aranyérmet szerzett a hétvégi vb-válogatón Pupp Noémi. Az Atomerőmű SE 24 esztendős kajakosa remek felkészülésen van túl, amit a négy dobogós helyezés is alátámasztott Szegeden.

– Nem mondanám, hogy meglepetésként ért ez a teljesítmény, mert a felkészülés alatt is érezhető volt, hogy jó formában vagyok, s azok az időeredmények jöttek, amiket vártunk – mondta lapunknak a paksiak síkvízi kajakosa. – Összességében pozitívan értékelem a válogatót, jó eredményeket értem el még úgy is, hogy azért tudni lehetett, sok nagy név nem fog rajthoz állni. Az viszont köztudott, hogy bármilyen évet is írjunk, a magyar női mezőny mindig nagyon erős.

Pupp Noémi 500 méteren a szolnoki Csikós Zsókával ült hajóba, s lett végül harmadik 1,2 másodperccel lemaradva a győztestől. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy kijutást ugyan nem ér a világbajnokságra, de ez különösebben nem is foglalkoztatja, ugyanis teljes mértékben a táv egyes versenyére koncentrált.

Célját elérte, hiszen ezüst­érmével mondhatni fél jegyet váltott a kanadai Halifaxba, ahogy az 1000 méteren – melyen 4,6 másodpercet vert a másodikra – szerzett aranyával is közel került a vb-hez. Ötszáz egyesben 7, ötezren 8 tizedmásodperccel maradt le az aranyéremről. A kis különbségekről elmondta, a hosszabbik táv inkább a taktikai harcról szólt közte és Kőhalmi Emese között, de egyáltalán nem volt bosszús a második helye miatt.

– Úgy gondolom, hogy ha ugyanezt a formát át tudom menteni a második válogatóra, vagy egy lapáttal még rá tudok erre tenni, nem lehet gond, hogy ott legyek a világbajnoki csapatban – fogalmazott Pupp Noémi az ötszázzal kapcsolatban. A második válogatót június 24–26-án rendezik Szolnokon. A szövetség a két versenyen nyújtott teljesítmények alapján jelöli ki a Kanadába utazó válogatott keretet.

Kilencedik hely

Három arannyal, öt ezüsttel és öt bronzzal az éremtáblázat kilencedik helyén zárt az Atomerőmű SE Szegeden, ahol egyedüli Tolna megyei csapatként vett részt.

Eredmények.

Aranyérmes: Kollár Kristóf (C2, felnőtt, 1000 m); Pupp Noémi (K1, felnőtt, 1000 m); Juhász István Dávid (C1, ifjúsági U17-U18, 500 m). Ezüstérmes: Kollár Kristóf (C2, felnőtt, 500 m); Pupp Noémi (K1, felnőtt, 5000 és K1, felnőtt, 500 m); Hodován Dávid (C1, felnőtt, 200 m); Juhász István Dávid (C1, ifjúsági U17-U18, 1000 m). Bronzérmes: Hodován Dávid (C2, felnőtt, 1000 m); Juhász István Dávid (C2, ifjúsági U17-U18, 500 m); Vajda Bence Ferenc (K2, felnőtt, 1000 m); Pupp Noémi (K2, felnőtt, 500 m); Koleszár Zoltán (C1, felnőtt, 5000 m).