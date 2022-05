– A helyszín mindenki számára új volt, így nekünk is, ezért izgatottan vártuk a versenyt. Pozitívan csalódtunk, hiszen a pálya, a futamok és a szervezés színvonalára sem lehetett panasz – nyilatkozta lapunknak Langer József.

A sorozat harmadik állomására 105 nevezés futott be, érkeztek versenyzők Szlovéniából, Szlovákiából, Szerbiából és Ausztriából is. Több Tolna megyei is rajthoz állt, a bogyiszlói Kosztolányi Dezső és a zombai Langer József megnyerte kategóriáját, de a bonyhádi Jauch Benjamin és a szekszárdi Marosi Dávid is felállhatott a dobogóra.