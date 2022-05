Aztán jött egy hullámvölgy, a pécsiek pedig elkapták a fonalat. Egy ötös, majd egy hatos rohammal fel is jöttek 34–30-ra. Még mielőtt kezdett volna forróvá válni a talaj a csarnokban, Jan Pavlik magához rendelte a játékosokat és rendet tett a fejekben. Eilingsfeld János pontjai és lepattanói adták vissza a lendületet a paksiaknak (a válogatott erőcsatár 12 pontja mellett már 7 lepattanónál járt), akik tízpontos előnnyel mehettek a nagyszünetre. S ha már Brzoját dicsértük, ki kell emelni Martynas Paceviciust is – a litván magasember „Jonesy” mögött a második legeredményesebb volt, kilenc pontját ráadásul négy lepattanóval és három gólpasszal is megfejelte.

A szünet utáni percek is róluk, no meg Shaquille Keithről szóltak. A kanadai nemcsak a pontokat gyűjtögette, de egy olyan gólpasszt is kiosztott Eilingsfeldnek, hogy majd felrobbant a csarnok a közönség tombolásától. A baranyaiakat Veljko Brkics tartotta versenyben, a Pécs első tizenegy pontját a szerb center dobta, de mivel az amerikaiak leblokkoltak, a vendégeknek nem volt esélyük arra, hogy közelebb jöjjenek. Megbecsülték a labdát a paksiak, mindig a legjobb lehetőséget keresték, Kovács Ákos például olyan könnyedén és olyan üresen dobott duplát, mintha edzésen lett volna.

Az Atom biztosan tartotta a különbséget, sőt a záró felvonásig feltornázta tizenötig, ami látva az addigiakat, több volt, mint ígéretes. Ebben a Pécsben szombat este nem volt meg az az erő, ami egy ilyen meccs megnyeréséhez kell, volt olyan támadása a PVSK-nak, amelyben háromszor dobták át a gyűrűn a labdát – nem távolról, a palánk alól! Hiába tombolt az oldalvonal mellett a baranyaiak edzője, Drazen Brajkovic, a lelkesedése nem ragadt át a játékosaira. Öt perccel a vége előtt már húsz volt közte (82–62), s érezni lehetett, hogy itt a vége. A Pécs össze is csuklott, több labdát is eladtak a vendégek, amit gyors indítások után könnyű kosarakkal büntetett az ASE. A szezon ötödik meccséből negyedszer verte meg a pécsieket az Atom. Folytatás szerdán este hat órakor a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

ATOMERŐMŰ SE–PÉCSI VSK VEOLIA 95–77

(27–14, 22–25, 26–21, 20–17).

Paks, 800 néző. V: Papp P., Tőzsér D., Fodor A

PAKS: Frank 3/3, Brown 7/3, BRZOJA 14/3, EILINGSFELD 20/3, PACEVICIUS 12

Csere: Keith 10/6, KOVÁCS Á. 9/3, Taylor 14/3, Pajor, Kis R. 6, Karosi

Edző: Jan Pavlik

PÉCS: Haynes-Jones 8/3, DONALDSON 15/9, Ivosev 10, MELEG 15/3, BRKICS 19.

Csere: Goldring, Bíró O. 6, Illés M. 4, Goldring

Edző: Drazen Brajkovic.

Az eredmény alakulása. 3. p.: 8–0. 6. p.: 13–3. 12. p.: 27–19. 15. p.: 34–28. 18. p.: 47–36. 22. p.: 52–41. 27. p.: 67–52. 34. p.: 82–62. 38. p.: 92–68.

MESTERMÉRLEG

Jan Pavlik, az ASE edzője: – Gratulálok mindkét csapatnak, nem egyszerű ilyen meccseket játszani. Úgy kosárlabdáztunk, ahogy ilyenkor kell, egy kisebb hullámvölgytől eltekintve végig kézben tartottuk az irányítást. Egy nullára vezetünk, de még egy mérkőzést meg kell nyerni.

Drazen Brajkovic, a PVSK edzője: – Nagyon jó csapatuk van a paksiaknak, akiknek nem itt kellene állniuk, hanem az első öt között kellene lenniük. Erős a rotációjuk, tele vannak kiválós kosarasokkal. Szerdán Pécsett folytatjuk, szeretnénk kiegyenlíteni.