Négy nyeretlen bajnoki után gyűjtötte be a három pontot a Szekszárdi UFC az NB III Közép csoportjában, de a Paksi FC második csapata is javítani tudott hétközi veresége után. A már biztos kieső Gerjen két perc alatt két gólt kapott Monoron, ezzel pedig harmincötödik mérkőzésén 26. alkalommal maradt pont nélkül, s továbbra is utolsó a tabellán.