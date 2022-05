Egyszerű volt a képlet, ha akár csak egy pontot is szerez a Majosi SE Tevelen, a 2012/2013-as idény után ismét bajnoki címet ünnepelhet a megyei élvonalban. Két éve, a 2019/2020-as idényben is az élen végeztek a zöldek, de akkor hivatalosan nem hirdetett bajnokot a szövetség. Az aranyátadó így sem maradt el, a vezetés mindenkinek csináltatott egy medáliát, hogy sose felejtse el, milyen idők is jártak akkoriban. Aztán jött az NB III-as kaland, ami ugyan kieséssel végződött, de így is olyan élményt jelentett, hogy mindenki, játékos, edző, vezető és szurkoló is visszavágyott. Ha másért nem, azért mindenképpen, hogy bebizonyítsák, megmutassák, sokkal többre képesek annál, mint amit a történelmi idény adott.

Már az őszi idény is jól sikerült Kardos Ernő csapatának a megye egyben, de a tavasziban még egy lapáttal erre is rá tudtak tenni. Veretlenül, mindössze a bölcskeiek elleni 0-0-s döntetlennel várták a teveli záró meccset, amelyet a vártnál sokkal simábban meg is nyertek. Már a negyedik percben vezettek egy kiváló Hock Attila Robin-Pál Márton összjáték után, s ez megadta a találkozó alaphangját. A nyolcadik percben már kettővel, a huszadikban már néggyel ment a Majos. A teveliek komoly ellenállást igértek, de ez nem az ő napjuk volt. A Bonyhád VLC, amely a teveliektől várt segítséget, hiába vezetett a szünetben hárommal a Bátaszék SE ellen...

A fordulás után Kardos Ernő mindenkinek lehetőséget adott, de így is könnyedén növelték az előnyüket a vendégek. A lefújás után az aranyérmek is a majosi játékosok nyakába kerültek, Filóné Ferencz Ibolya, bonyhádi polgármester és Illés Béla, a megyei szövetség alelnöke jóvoltából. Az ünneplés a pályán és az öltözőben nem ért véget, a buli este Majoson folytatódott. Amit kellett, azt megtették Lizák Péterék, kedden kiderül, hogy melyik megye bajnokán kell még túljutni az újabb NB III-as kalandhoz.