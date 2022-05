A Ferencváros elleni összecsapásnak nemcsak az a tétje, hogy a Ligakupa 2011-es elhódítása után az MK-serleget is megszerzi-e a Paks, hanem az is, hogy elindulhatnak-e a nemzetközi kupában az atomvárosiak (erre csak kupagyőzelem esetén lesz lehetőségük). Sosem járt még ilyen magasságokban a Paksi FC ebben a sorozatban, eddig a negyeddöntő jelentette a végállomást – két alkalommal is.

Az összecsapás iránt hatalmas az érdeklődés, már több mint 30 ezer belépő elkelt, azaz a fél ház már biztos. A paksi drukkerek még ma és holnap is megválthatják belépőiket a fináléra, erre a stadion előtt álló konténerpénztárban van lehetőség, ma délután kettő és hat óra között, szerdán pedig délelőtt nyolc és tizenkettő között. Jegyeket négy kategóriában lehet megvásárolni, a legolcsóbb 2500, a legdrágább 6500 forintba kerül.

A Ferencváros–Paks-finálé egymás után az ötödik főváros–vidék döntő lesz: 2018-ban és 2021-ben az Újpest győzött a Puskás Akadémia (Felcsút) és a Mol Fehérvár ellen, 2020-ban pedig a Honvéd verte meg a Mezőkövesdet. Vidéki csapat utoljára 2019-ben győzött, akkor a Mol Vidi 2–1-re nyert a Budapest Honvéd ellen. Az idei Magyar Kupa-finálé lesz a harmadik, amit az új Puskás Arénában rendeznek, ahol eddig az Újpest (tavaly 1–0-ra a Videoton ellen) és a Honvéd (2020-ban a Mezőkövesd ellen 2–1-re) tudott győzni.

A Paksi FC vezetőedzője, Bognár György a második kupadöntőjére készülhet. 1996-ban, játékos-pályafutása utolsó évében még a pályán volt, amikor a Kispest Honvéd két meccsen, 2–1-es összesítéssel legyőzte Bognár együttesét, a BVSC-t. Játékosként nyert bajnokságot az 1986–1987-es idényben, edzőként viszont ez a kupadöntőbe jutás az eddigi legnagyobb sikere.

A 19 megyénk közül Tolna lett a tizenhatodik, amelyik döntős csapatot ad, Szabolcs-Szatmárnak, Veszprémnek és Hevesnek nem volt még finalistája.