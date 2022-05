Az ukrán és az osztrák indulók nemzetközivé emelték a verseny rangját, a rendező szekszárdiak öt érmet szereztek. „Az országúti kerékpárverseny mellett a község lakóit is invitáltuk egy közös tekerésre, akik a polgármester úr felvezetésével mentek egy kört a pályán, megnyitva ezzel a versenyt” – mondta lapunknak Steig Gábor, az SZKSE vezetője, aki maga is nyeregbe pattant, és a master kategóriában ötödikként ért célba. Hozzátette azt is: a verseny alatt meg lehetett tekinteni a „Kerékpárverseny” nevet viselő rajzpályázatra beérkezett húsz alkotást. A szervező egyesület ezzel az óvodás és általános iskolás gyerekeket kívánta bevonni a kerékpárversenyzés világába.

A Szekszárdi Kerékpáros SE eredményei, aranyérmes: Straubinger Balázs (amatőr). Ezüstérmesek: Szomorú Fanni (WU19), Topán Máté (Master1), Kelemen Csaba (amatőr). Bronzérmes: Salamon László (Master3). Negyedik helyezett: Asztalos Zsolt (amatőr). Ötödik helyezett: Steig Gábor (Master2). Hetedik helyezett: Kiss Zsombor (U17). Nyolcadik helyezett: Szabó Máté (U15).

A Kajdacs Nagydíj után másnap Orfűn tekertek az SZKSE brigásai. Itt Straubinger Balázs az U19-es korcsoportban a második, Kiss Zsombor az U17-es korcsoportban az ötödik helyen ért célba. Master2-ben Steig Gábor az előző napi szervezés után a második helyen ért célba. Az amatőrök közül Kelemen Csaba tizennyolcadik lett, Asztalos Zsolt viszont egy bukás miatt nem tudta befejezni a versenyt.