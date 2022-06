Utolsóként a megyei III. osztály Kelet csoportjában is véget értek az idei küzdelmek. A hétvégére három, korábbról elhalasztott mérkőzést pótoltak volna be, ebből végül kettőt le is játszottak. A györkönyiek a Gyapát verték idegenben, míg a Kajdacs a nagydorogiakat múlta felül hazai pályán.

A gólkirályi címet a szedresi Rikkers Péter érdemelte ki 52 találattal, megelőzve csapattársát, Benizs Bélát (46 gól) és a bajnok tengeliciek támadóját, Borza Patrikot (45 gól).

Megyei III. osztály, Kelet, a 21. fordulóból

Gyapa DSE–Györköny SE 1–4 (0–2). Németkér, v.: Horváth T. (Fazekas M., Krajcsovics). Gólszerzők: Gaál Cs. (78.), illetve Bán A. (5.), Honti R. (32.), Balassa J. (53.), Peltzer (90., öngól).