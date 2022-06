– Vágják már a centit?

– Majd jövő héten péntektől, akkor kezdjük ugyanis a felkészülést, de nagyon várjuk már a bajnoki rajtot, hogy a legjobbak között is megmérettethessük magunkat – felelte lapunknak Micskó Márk, a Szekszárdi UFC felnőtt női csapatának vezetőedzője.

– Önt is meglepte a csapat NB II-es szereplése?

– Kifelé nem szerettük volna propagálni, de szezon során az erőviszonyokat felmérve az öltözőben beszélgettünk róla, hogy meglehet a feljutást érő két hely valamelyike. Ennek eléréséhez fontos volt, hogy jól tudtunk igazolni, akiket szerződtettünk, húzóemberei voltak a csapatnak. Hiába volt a keret 70-80 százaléka saját nevelésű, nem voltunk annyian, hogy minden fronton úgy tudjunk helytállni, ahogy szerettünk volna. Erre jöttek még a sérülések, amik nem „csak” húzódások voltak, elég Nagy-Cseke Vivien Edina, Ganczer Hajnalka vagy Fonyódi Kata esetére gondolni. Kiesésüket csapatként tudtuk megoldani, sikeresen.

– A több fronton állás megmarad az új szezonban is?

– Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyjából kialakult már az U16-os, az U19-es és a felnőttcsapat kerete. Az előbb arra utaltam, hogy az előző idényben voltak olyan játékosok, akik mind a három korosztályban szerepeltek. Ez most megszűnik, viszont lesznek olyan fiatalok, akik ősztől a felnőttcsapatban játszanak és ahol meghatározó szerephez jutnak. Fejlődési folyamat egyik állomásaként volt fontos elindulni az NB II-ben, még ha dinamikában és technikában nagy a szakadék a két osztály között.

– Ekkor lenne a különbség?

– Ezt megtapasztalhattuk az októberi Diósgyőr elleni Magyar Kupa-mérkőzésen. Hozzáteszem, az idény végére a miskolciak leeresztettek, így ha tavasszal találkoztunk volna velük, lehet, hogy az 5–1-nél jobban meg tudtuk volna szorongatni őket. Olyan kiscsapatnak, mint amilyen mi vagyunk, jó, hogy bővítették az NB I létszámát, de ettől színvonalasabb nem lesz a bajnokság. Nincsen annyi lány, hogy nyolc csapatot minőségi játékossal lásson el, nemhogy tizenkettőt. Itt jön az utánpótlás fontossága, ami nálunk elsődleges. Bedobjuk őket a mély vízbe, s majd meglátjuk, tudunk-e úszni.

– Ehhez a keretet mennyire kell megerősíteni?

– Ahogy említettem, a nagy része, közel hetven százaléka saját nevelésű játékos lesz, hozzájuk szeretnénk még igazolni. Ez nem olyan egyszerű, mert bár több játékost megkerestem már, mindenki fővárosi csapatban szeretne játszani. Úgy érzem, hogy a szegedi St. Mihály FC és a szombathelyi Haladás Viktória mellett földrajzilag mi is annyira kiesünk, hogy hátrányból indulunk ebből a szempontból. Viszont előbbi kettő akadémia révén anyagilag is nagyobb a merítési lehetőségük. Egyelőre két játékos érkezésére van nagy esély, viszont távozott Magyar Judit kapus, aki az Astránál folytatja.

– Hogyan fog kinézni a felkészülés, mi a menetrend?

– Akik nem dolgoznak, illetve a fiataloknak, akiknek nincsen iskola nyáron, délelőtt is lesz edzése. Július 11–15. között rövid edzőtáborba vonul a csapat. Tizenhatodikán az élvonalbeli MTK Budapest otthonában játszunk felkészülési meccset, de kapcsolatban állunk a román bajnok és kupagyőztes Kolozsvárral is. Nagy megtiszteltetés, hogy a Bajnokok Ligájában érdekelt klub keresett meg minket, ez is jó visszacsatolás az elvégzett munkánkhoz. Ez még egyeztetés alatt van, szeretnénk itthon játszani, azzal is kicsalogatni a nézőket a pálya szélére.

– Újoncként nagy elvárásokat aligha lehet támasztani a csapattal szemben.

– Célnak a bennmaradást lehet kitűzni, ha 8-9. helyen végzünk, az nagyon jó. Bízom benne, hogy a szurkolók is mellénk állnak és buzdítani fognak. Nekik ígérhetem, hogy a szívüket-lelküket kiteszik majd a játékosok a pályára. Támadószellemű edző vagyok, szeretnénk támadni, labdát birtokolni, de borítékolható, hogy nem leszünk olyan fölényben, mint az NB II-ben voltunk. Fontos, hogy ne féljenek játszani a lányok, legyenek bátrak és mutassák meg magukat, hiszen ezért küzdötték végig az előző szezont.