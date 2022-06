Közel voltak Európához

Minden évben, így sorozatban tizenhatodik alkalommal is úgy vágott neki NB I-es szereplésének a Paks, hogy elsődleges célja az élvonalban maradás. A kieséstől egy pillanatig sem kellett tartani, a csapat legrosszabb helyezése az első forduló utáni kilencedik pozíció volt. A legmagasabban a hetedik kört követően járt a PFC, akkor a dobogó legalsó fokán tanyázott a gárda, amelynek leggyakoribb helyezése az ötödik volt – ott tizenegyszer állt.

Téli pihenőre hetedikként ment Bognár György együttese, tavasszal viszont annál rosszabb pozícióba nem került. A jó januári alapozás után sokáig közel is jártak az atomvárosiak a nemzetközi kupainduláshoz, két fordulóval a zárás előtt még megvolt a matematikai esélyük, hogy bajnoki szereplésükkel harcolják ki az Európa-konferencialiga selejtezőjébe való jutást, de ez végül nem sikerült.

Hullámzó teljesítmény

Hogy végül nem jött össze a dobogó a Paksnak, az két okra vezethető vissza. Az egyik, hogy a szezon végén a bajnokságot beáldozták a klub történetének első Magyar Kupa-döntője miatt, a másik a nem várt vereségek. Az Újpest elleni kupaelődöntő előtt még egy pontra volt a negyedik, s nyolcra a harmadik helytől a Paks, utána viszont a megszerezhető tizenöt pontból ötöt gyűjtött be. Végül a kupadöntőben közel negyvenezer néző előtt 3–0-ra kikapott a Ferencvárostól, így tovább kell várni az újabb nemzetközi szereplésre.

Ami a másik tényezőt illeti, az utolsóként kiesett Gyirmót (3–3, 1–2, 2–3) és a szintén alsóházban végző Budapest Honvéd ellen is csupán egy-egy pontot gyűjtöttek a zöld-fehérek (1–1, 1–3, 2–3), de a Debrecent (3–3, 1–1, 0–1) sem sikerült legyőzniük három próbálkozásból. A bajnok Ferencvárost azonban mindháromszor megszorongatták, sőt a Groupama Arénában le is győzték (1–3, 3–0, 1–2), ahogy az ezüstérmes Kisvárdától is pontot (2–2, 3–3) csentek a két idegenbeli találkozójukon, míg a Puskás Akadémiát már-már szokás szerint kétszer is könnyedén verték (6–1, 4–1).

Kiegyenlített félidők

Azért rossz emléke is van Felcsútról a Paksnak. A márciusi, 2–0-s vereség alkalmával maradt gól nélkül a csapat (Bognár György vezetésével először), erre előtte 2020 szeptemberében volt példa. Ennek ellenére a PFC szerezte a legtöbb találatot, szám szerint 75-öt a bajnokságban, átlagban 4,18-cat. Őket a Zalaegerszeg követi 3,09-cel... A gólok félidőkre lebontva kiegyenlített játékrészeket mutatnak, az első negyvenöt percben 40, a másodikban 35 paksi találat esett.

Negyedórás periódusokra szedve a mérkőzések középső harmada volt a legintenzívebb, a 31. és 45., valamint a 46. és a 60. perc között tizennégy-tizennégy gól született. Ezt követi a 61–75. (13 gól), majd az 1–15. perc (12 gól). A 16–30. perc között nyolc, az első félidő hosszabbításában és az utolsó negyedórában hat-hat atomvárosi találat esett, de a 90. minutum után is még kétszer eredményesek tudtak lenni.

Növekvő nézőszám

A jó és eredményes szereplés, valamint a közönségcsalogató támadófoci a hazai mérkőzések nézőszámain is meglátszott. A hivatalos adatok szerint az őszi szezon nyolc bajnoki találkozóján összesen 12.390 szurkoló látogatott ki a Fehérvári útra (átlagban 1548-an), míg tavasszal kilenc meccsen 16.584-en (1842). A legtöbb nézőt a Ferencváros csábította a stadionba, októberben 4011-en, áprilisban 4201-en látták a helyszínen a bajnok fellépését (utóbbi telt háznak számít), de tavasszal az Újpestre és a Debrecenre is több mint kétezren voltak kíváncsiak.

Három tabellán is az élen

Tizenegy képzeletbeli bajnoki tabellából háromban is az első helyen zárt a Paks: hazai pályán, idegenben és összesítésben is a legtöbb gólt az atomvárosiak szerezték, ugyanakkor otthon és összességében is a legtöbbet kapták (idegenben csak a Zetét előzték meg), amivel ezeken a tabellákon sereghajtók. Kiegyenlített teljesítményre volt képes ugyanakkor távol otthonától (5 győzelem, 5 döntetlen, 6 vereség) és saját közönsége előtt (7, 2, 8) a csapat.

A Paksi FC helyezése az OTP Bank Liga 2021/2022-es szezonjában (Forrás: Transfermarkt.de)

Harmadokra bontva a középső volt a legeredményesebb időszaka Bognár György együttesének: a 12–22. forduló között tizenhét pontot gyűjtött, az első tizenegy körben tizennégy, az utolsó szakaszban tizenkét egységet szerzett.

A Fair Play-lista élén

Hetvenkét sárga és egyetlen egy piros lappal zárta a szezont a Paksi FC, ezzel mindkét tekintetben a mezőny legkevesebb figyelmeztető kártyáját gyűjtötte be. A másik véglet egyébként a Kisvárda és a Mezőkövesd (mindkét csapat 92 sárga lapot szerzett), valamint a Budapest Honvéd (9 piros lap) volt. A Magyar Labdarúgó Szövetség májusi Rang­Adó Díjátadó Gáláján Balog Judit, a paksiak ügyvezetője vehette át az MLSZ Fair-Play díját, 2011 után másodszor. Az eseményen díjazták a gólkirály Ádám Martint, valamint Az év edzőjének megválasztott Bognár Györgyöt is.

Paksi gólkirály

A zöld-fehérek bajnoki találatainak 41 százalékát Ádám Martin szerezte. A 28. évében járó csatár harmincegy góllal zárta a szezont, ebből tizenhetet bal, négyet jobb lábbal, tízet fejjel szerzett. A tizenhatoson belülről huszonnyolcszor, azon kívülről háromszor volt eredményes, s értékesített hét büntetőt. Egy mesterhármast szerzett, hatszor pedig duplázni tudott, s valamennyi ellenfél kapujába betalált. Közülük a kedvenc a Zalaegerszeg, melynek hálóját hatszor vette be. Találatai közül kettő ért győzelmet, kettő pedig egy pontot, tízszer szerezte a meccs első gólját, s tizenháromszor juttatta előnyhöz a paksiakat.

Az Európa vezető sportlapjait – köztük testvérlapunkat, a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media Aranycipő-versenyén Ádám Martin a 40. helyen végzett, miután a bajnokságoknak más-más a szorzója (a topligáké például kettes, az NB I-é egyes). A szerzett találatok tekintetében viszont csak a Bayern München lengyel támadója, Robert Lewandowski (35 gól) és a bosnyák Zrinjski Mostar játékosa, Nemanja Bilbija előzte meg őt.