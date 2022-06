„Én még a Balatonig sem jutottam, végig dolgoztam a pizzériában és a boltban, csak a barátokkal jöttünk össze egyszer-egyszer esténként – mondta. – Szerencsére nyugodt szezont hagytunk magunk mögött, még ha egy kis hiányérzet lehet is bennünk, a célunkat elértük és ez számít. Az előttünk állótól pedig azt remélem, hogy még sikeresebb lesz, mint az előző” – fejezte be.

A sikeresebb szezonban reménykedik Turi Zsolt, a szekszárdiak vezetőedzője is, aki úgy véli, egy jó felkészüléssel csapata odaérhet a tabella első felébe. Az 55 éves szakember azt mondta, már az előzőben is jobb szereplésben reménykedett a tizennegyedik helynél, a mostaniban pedig az ötödik-tizedik hely megszerzése lehet a realitás.

Ennek elérésében lehet a szekszárdiak segítségére Kiszely Dominik, Csernik Zsombor és Nagy Zsombor.

Előbbi Kozármislenyből érkezett, de korábban megfordult a Puskás Akadémiánál is. Utóbbiak pedig az NB III-ból kieső Mohácstól igazoltak az UFC-hez. Csernik kilenc gólt szerzett az elmúlt idényben, az egyiket éppen az utolsó előtti fordulóban, amikor a mohácsiak 2–1-re nyerni tudtak a szekszárdiak ellen a tolnai megyeszékhelyen.

Az egyformán 21 éves Csernik és Kiszely tökéletesen illeszkedik abba a koncepcióba, amely mentén dolgozik majd a szekszárdi klub a következő években. Mert mint Turi Zsolt kihangsúlyozta, az új idényben még több fiatalnak fognak lehetőséget adni, s nemcsak azért, mert ezt előírta a Magyar Labdarúgó Szövetség (az új szezontól egy 2004 január 1. után született játékosnak végig a pályán kell lennie, s ha lecserélik, csak ugyanilyen korú mehet be a helyére), hanem ezért is, mert a klub ezen az úton akar járni.

„Sok fiatal kapott lehetőséget az elmúlt idényben, amivel mindenki élni is tudott. Kimondottan jó teljesítményt nyújtottak a meccseken, sőt sokszor kiemelkedtek a csapatból. Ezt a lehetőséget az új szezonban is meg fogják kapni, sőt még inkább támaszkodni fogunk a fiataljainkra. Bízom benne, hogy tovább tudnak fejlődni, és még hasznosabb tagjai lesznek a csapatnak” – mondta Turi Zsolt.

Kárpáti Zoltán, a szekszárdi klub elnöke még az öltözőben azt mondta, az új idényben nem fog megelégedni azzal, hogy az UFC csak megközelíti a mezőny első felét, szeretné, ha ott is zárna. Az elnök is reméli, hogy a Turi Zsolt által megfogalmazott célt el tudják majd érni. Kiemelte, az előző szezonban nagyon jó volt a csapategység – mind a pályán belül, mind azon kívül igazi összetartó társaságot alkottak a sárga-feketék –, s abban bízik, hogy ez az új idényre is így marad.

A szakmai stáb is bővült az UFC-nél, Mészáros István és Horváth Bálint mellett most már dr. Balogh István is segíti majd Turi Zsolt munkáját. A jogi végzettségű, baranyai szakembert a szerelem hozta Szekszárdra, s mint fogalmazott, Turi mellett szeretné kitanulni a szakmát.

A menetrend

A szekszárdiak öt felkészülési mérkőzéssel hangolnak a bajnoki nyitányra. Az elsőt július 2-án vívják az NB II-es Pécsi MFC vendégeként (kezdés: 11 óra), majd július 6-án az NB II-es Szentlőrinc, 9-én pedig az NB III-ba visszajutó Körösladány vendégei lesznek Turi Zsolt tanítványai (kezdés 17 óra). Az első hazai találkozójukat július 13-án az ugyancsak NB III-as Veszprém (kezdés: 17 óra) ellen játsszák, majd a következőt szintén a tolnai megyeszékhelyen vívják, mégpedig július 16-án a MOL Fehérvár harmadik ligában szereplő gárdája ellen (kezdés: 11 óra). Július 24-én a Balatonfüred (17 óra) ellen tartja a főpróbát az UFC.