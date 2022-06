A korosztályos nemzeti csapatot a nyáron, a BEAC-tól szerződtetett Boros Júlia erősítette, a szakmai stábban pedig Horváth Zsófia, a KSC Szekszárd másodedzője és Fekete Krisztián, a szekszárdi klub masszőre is helyet kapott. A nemzeti csapat keretének tagja Horváth Dóra is, aki szintén ott volt a csapattal Viveiro városában, de a szekszárdiak centere sérüléséből lábadozik, így ő ezúttal nem léphetett pályára.

A magyar nemzeti együttes két győzelemmel és egy vereséggel zárt. Előbb a hollandokat verte meg 66–51-re Cziczás László szövetségi edző csapata, majd a spanyolok U23-as korosztályú együttesét is legyűrte (nagy csatában 73–68-ra). Az egyetlen vereségét a helyiek U20-as csapatával szemben szenvedte el (a hispánok 79–57-re nyertek).

Boros Júlia a torna mindhárom mérkőzésén a magyar csapat húzóembere volt, a spanyol U23-as válogatott ellen például 24 pontig jutott. A 20 éves bedobónak a triplák nagyon jól mentek, összesen tíz hárompontost süllyesztett el az ellenfelek kosarában.

Nem csoda, hogy őt is beválasztották a torna All Star-csapatába, ahogy Madár Eszter és Dombai Réka is helyet kapott az ötösben. A Torneo de Lugpo elnevezésű négyes torna legjobbjának járó MVP-díjat éppen utóbbinak ítélték oda a szakmai döntéshozók.

Cziczás László együttese már Sopronban készül a városban július 8. és 16. között esedékes Európa-bajnokságra – a lányok formája eléggé biztatónak tűnik (a szlovénokkal játszanak felkészülési meccset Borosék).

A korosztályos együttes tagjai egy évvel korábban, még U19-esként bronzérmet szereztek a debreceni világbajnokságon, a magyar helyszín ezúttal is jó ómen lehet.

A magyar válogatott mérkőzései

Eredmények. Spanyolország U20–Magyarország U20 79–57. A legjobb magyar Dombai 11/3, Boros 9/9, Madár 8. Magyarország U20–Spanyolország U23 73–68. A legjobb magyar dobók: Boros 24/12, Dombai 21/9, Dúl 8, Salamon 7. Magyarország U20–Hollandia U20 66–51. A legjobb magyar dobók: Dombai 19/3, Boros 14/9, Madár 11.