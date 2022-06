A vezetést a világranglistán 80. helyen álló skandináv válogatott szerezte meg a találkozó tizedik percében, a végeredményt az első félidő hajrájában az olasz Femminile Molfetta légiósa, Csepregi Gabriella állította be. Az Európa-bajnoki négyes döntőre készülő, a ranglistán 30. pozícióban álló nemzeti csapatunk keretébe a 2F-Bau Tolna-Mözs három játékost is ad (Deczki Vanda, Szalkai Kitti és a dunaszentgyörgyi Vámosi Georgina), mellettük Fábián Rebeka, Folk Zsuzsanna és Varga Adél szintén képviseli a megyei színeket is a válogatottban.



Frank Tamás csapata csütörtökön a lengyelekkel (12 óra), szombaton a házigazda horvátokkal (9.45 óra) találkozik, a torna zárásaként pedig a finnekkel meccsel (9.45 óra). Az Eb-t július 1-jén és 3-án rendezik Portugáliában.