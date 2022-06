Krasznai Milán mindig is a szívén fogja viselni a dombóvári kosárlabdázás sorsát. Legyen bármilyen messze is szülővárosától, sosem felejti el az itt töltött éveit. Az egykori kiváló kosaras azt követően mondta mindezt, hogy csapatával, az az európai junior ligában szereplő (EYBL) Independents Basketball-lal gálameccsen lépett pályára a DKKE ellen.

Krasznai Milán nagy kedvenc volt annak idején Dombóváron, ahol olyan kosarasokkal szerepelt együtt, mint Szőke Balázs, Szili Tamás, Panta István, Balogh László vagy a jelenlegi dombóvári edző, Szilágyi Tamás (természetesen a teljesség igénye nélkül).

Egészen 2005-ig játszott a DKC-ben, aztán a sors más utat szánt neki. Egy franciaországi nyaralás annyira jól sikerült, hogy ott ragadt, s immáron tizenhárom éve Párizsban él. Egy dél-párizsi klub, a CSA Kremlin Bicetre kosárlabda szakágának vezetőedzőjeként dolgozik, s alapítványi csapatával járja Európát.

A Dombóváron fellépő Independents Basketball-t működtető alapítványt 2018-ban hozta létre, azóta dolgozik azokkal a tehetséges francia srácokkal, akik most Magyarországon is megmutatták magukat. S nem csak a dombóvári gálameccsen, hanem Budapesten is, ahol a grúz főváros, Tbiliszi korosztályos csapatával meccseltek egyet.

Krasznai Milán – aki játékosként megfordult a szlovák extraligás komáromi és kassai csapatban is – a legnagyobb örömmel mondott igent a felkérésre, amikor jóbarátja, Szilágyi Tamás megkereste, hogy jöjjenek el Dombóvárra is. Úgyis ritkán akad lehetősége hazatérni, hát élt vele. Bár 78–57-re győztek, ezúttal nem az eredmény volt a fontos számára, hanem az, hogy régi barátokkal futhatott össze, s nosztalgiázhattak, sztorizgathattak egyet.

Azt mondta, megdobogtatta a szívét, hogy ilyen sokan kilátogattak a Szuhay Sportcentrumba. Hozzátette, annak idején éppen az adott plusz energiát nekik, hogy szó szerint pokoli hangulat volt a csarnokban, s még a legnagyobb magyar csapatok sem mehettek biztosra a DKC ellen. Krasznai Milánnal tegnap már párizsi otthonában válthattunk néhány mondatot. Most gőzerővel dolgozik az új szezon előkészületein, ami a csapatának immáron a hetedik lesz. Ősztől ráadásul megújult csapattal vág neki az EYBL-nek – tele tizenhét éves tehetségekkel.