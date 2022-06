A Szilágyi Tamás irányította DKKE a francia Independents Basketball együttesét látja vendégül szombat este a Szuhay Sportcentrumban (kezdés: 17 óra). A gallok edzője az a Krasznai Milán, aki Dombóvár szülötte (a testvéréhez, Tiborhoz hasonlóan) és korábban játszott az NB I-es dombóvári kosárcsapatban. Jelenlegi csapata az European Youth Basketball League (EYBL) tagja, s ezen a héten éppen Magyarországon edzőtáborozik. Krasznai Milán régi barátságuk okán kereste meg Szilágyi Tamást, hogy Dombóváron szeretnék zárni az itteni túrájukat.

„A tizenhét–tizennyolc éves játékosaimnak kiváló felmérő lesz a húsz–huszonegy éves kosarasokból álló francia csapattal játszani” – mondta lapunknak Szilágyi. Hozzátette, számára is kellemes meglepetést jelentett, hogy fiatal csapata ötödik helyen zárt az NB II Nyugati csoportjában, s ha kis szerencséje van, akár egy érem is a játékosok nyakába kerülhetett volna. A csapat legjobbjára, Reizinger Mátéra már fel is figyeltek, s el is vitte az NB I-be feljutott Bp. Honvéd – ősszel már a fővárosiaknál kezd a tehetséges, korosztályos válogatott kosaras, akitől a gálameccs szünetében búcsúzik el a dombóvári klubvezetés.

Szilágyi Tamás elmondta, jelenleg 170–180 gyerekkel foglalkoznak a Dombóvári Kosársuli KE berkein belül, s mindig akadnak büszkeségre okot adó eredményeik. Az U18-as csapatuk az országban a tizenkettedik legjobbnak számít, U16-os gárdájuk a regionális ligában bontogatja szárnyait, az U14-eseik pedig megnyerték a regionális bajnokság döntőjét – sorolta Szilágyi.