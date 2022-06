A válogatott keret többségét a medencés úszók alkotják a Duna Arénában szombattól kezdődő versenyek során, ahol összesen harminchárom sportoló képviseli majd a magyar színeket.

Sós Csaba kapitány a szövetségnek adott interjújában elmondta, bízik benne, hogy a csapat több érmet nyer, mint tavaly a tokiói ötkarikás játékokon, ahol csak Milák Kristóf állhatott dobogóra (200 méter pillangón nyert, 100 méteren második lett).

A 22 éves olimpiai bajnok – aki 2017-ben éppen a Duna Arénában szerzett ezüstérmével robbant be a felnőtt mezőnybe – karrierje során először vállal kettőnél több számot. Az említett 100 és 200 pillangón kívül 50 pillangón és 200 gyorson is próbára teszi magát.

Ha már „berobbanás”, a vb-n több fiatal is bemutatkozik, tőlük egyéni legjobbjukat várja a kapitány.

A nyílt vízi úszóknál az 5 kilométeren címvédő Rasovszky Kristóf és Olasz Anna a legerősebb magyar versenyző, tőlük várható érem a hazai rendezésű viadalon.

A műugrók egy generációváltás miatt eredendően „nem tervezték” a világbajnoki szereplést Fukuokában, de a japán helyszín kiesése és Magyarország beugrását követően végül a 17 esztendős Veisz Emma, illetve Mosena Estilla megkapja a lehetőséget, mindketten egy és három méteren bizonyíthatnak.

A mindkét nemnél olimpiai bronzérmes vízilabdázók szokás szerint a dobogóért szállnak harcba. A Märcz Tamás által irányított férfi nemzeti csapatnak a legutóbbi világversenyen „bejött” a hazai pálya, hiszen a 2020-as Európa-bajnokságon aranyérmet nyert a Duna Arénában. Bíró Attila női válogatottja másfél évvel ezelőtt a Duna Arénában harmadik lett, akárcsak a tokiói játékokon, amivel megszerezte a női szakág történetének első ötkarikás dobogós helyezését.

A vb-n ezúttal az első héten, június 18. és 25. között rendezik az úszóversenyeket, míg a vízilabdatorna csoportmérkőzéseinek a Hajós Uszoda nagymedencéje mellett Debrecen, Sopron és Szeged ad otthont.

Három Tolna megyei versenyző is rajtkőre áll

Kenderesi Tamás, Halmai Petra és Balogh Vivien személyében három Tolna megyéből származó úszó is érdekelt lesz a vb-n. Az Egyesült Államokban készülő dombóvári Halmai vasárnap 9 órakor áll rajtkőre a 100 méter mell előfutamában. A szám középdöntőjét aznap 18 órakor, a finálét hétfőn 18 órakor rendezik. Az aparhanti Kenderesi 200 méter pillangón indul. A szám olimpiai bronzérmese hétfőn 9 órától az előfutamokkal kezd, a középdöntőt 18 órától rendezik, a döntőt kedden tartják. A nyíltvízi úszóknál lesz érdekelt a bonyhádi Balogh Vivien, a Ferencváros úszója, aki a tíz, illetve az öt kilométeres távon is vízbe ugrik a világbajnokságon.