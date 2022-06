Miskovicz Bálint téli kinevezése egyértelműen nyerő húzásnak bizonyult, a 60 éves szakember irányításával lendületes és látványos futballt játszott az idei évben a Bölcskei SE, amely a bajnoki menetelését egy kiváló kupaszerepléssel fejelte meg. Előbb a Majosi SE-t búcsúztatta 1–0-val, majd a főtáblára jutásról döntő találkozón a Tevel Medosz SE-t is legyőzte. Utóbbiakat most szerdán, idegenben verte 6–1-re.

Horváth Máté, Szili István és Cseri Máté most is tagja a keretnek, ahogy tagja volt az utolsó főtáblás szereplésnél, a balmazújvárosiak ellen is. Nekik biztosan édes lesz a visszatérés. Ha a bölcskeiek mellé áll a szerencse, akár még egy nagy csapatot is kifoghatnak újra, ahogy kifogták 2012-ben a Győri ETO-t, amely Nemanja Andriccsal, Marek Strestíkkel, Linas Pilibaitisszal, vagy Pátkai Mátéval és Lipták Zoltánnal érkezett a kupameccsre.

Csak a bölcskei fiúkon múlik, hogy meddig tart az újabb fejezet a klub történelmében.

Semmi különös, csak újra főtáblás lett a Bonyhád

Igazából nincs abban semmi meglepő, hogy a Bölcskei SE mellett a Bonyhád VLC kvalifikálta magát a megyei selejtezőből a Magyar Kupa országos főtáblájára. Dienes Pál együttese a Kakasd SE elleni 5–1-es szerdai sikerével vívta ki a szereplés jogát, s lehet ott újfent a sorozat legjobbjai között, ahogy ott volt szinte mindig az elmúlt években.

Nem egyszer fogadhatott már NB I-es csapatot a BVLC, amely 2005-ben például 1600 néző előtt kényszerítette hosszabbításra a Vadócz Krisztiánnal felálló Bp. Honvédot (még a Sport Televízió is közvetítette a találkozót). De fogadhatták a bonyhádiak a Sopront, a Puskás Akadémiát, a Videotont, a Zalaegerszeget és a Pécset is, hogy csak néhányat említsünk.