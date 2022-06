Kosárlabda 2 órája

Két fiataljával is hosszabbított az Atomerőmű SE

Samuel Taiwo leigazolása mellett két fiataljával is hosszabbított a férfi NB I-ben érdekelt Atomerőmű SE. A paksiak hétfőn este jelentették be a közösségi oldalon, hogy a következő szezonban is az atomvárosban játszik Gulyás Milán és Pajor Dávid.

Gulyás Milán (balról) és Pajor Dávid továbbra is Pakson játszik (Fotó: TN)

Pajor Dávid évek óta erősíti az utánpótlás-, a felnőtt- és a B-csoportos csapatokat, ráadásul a 2021/2022-es szezon végén egyre több játéklehetőséget kapott Jan Pavlík vezetőedzőtől, amit jó teljesítményekkel hálált meg. Pajor az utolsó U20-as szezonjában 25 mérkőzésen 20,5 pontot, 8,2 lepattanót és 4,7 gólpasszt átlagolt, az A-csoportban pedig 23 mérkőzésen lépett pályára a bennmaradást playout-párharcban kiharcoló ASE-ban. „A bajnokság végén a vezetőség megkeresett a hosszabbítással kapcsolatban, amit nagy örömmel fogadtam, ugyanis Paks nekem már nagyon közel áll a szívemhez, mind a város, mind a szurkolók, akiknek ezúton is szeretném megköszönni, hogy végig velünk voltak a nehéz időszakokban is. Izgatottan várom már az új szezont az új edzői stábbal, bízom benne, hogy sikeresebb évnek nézünk elébe. Személy szerint mindent meg fogok tenni, amit csak tudok annak érdekében, hogy győzelemhez segítsem a csapatot!” – nyilatkozta a bejelentés után Pajor Dávid a klub hivatalos közösségi felületén. A kétéves zalaegerszegi kitérő után hazaigazoló Gulyás Milán az előző szezont kényszerpihenőn töltötte, miután két bokaműtéten is átesett. A rehabilitációja jól sikerült és már teljes erőbedobással készül a visszatérésre. „A tavalyi szezon nem úgy sikerült számunkra, ahogy terveztük. Sem csapatszinten, sem egyénileg. Kétszer műtöttek meg egy éven belül, a klub viszont végig mellettem volt, így nem is volt kérdés, mit válaszoljak, amikor a hosszabbításról volt szó. Bizakodóan állok a következő évadhoz, mindenképpen a klubhoz és a városhoz méltó szezont szeretnénk futni” – fogalmazott Gulyás Milán. A paksiak keretét jelenleg nyolc játékos alkotja: Eilingsfeld János, Kovács Ákos, Frank Áron, Karosi Gergely, Csizmadia Attila, Samuel Taiwo, Pajor Dávid és Gulyás Milán tartozik a négyszeres magyar bajnok és négyszeres kupagyőztes klub kötelékébe.

