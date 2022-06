A felvezetés sem sikerült ideálisra Zsigmond Elődnek, de a versenyen történt baleset végleg megakadályozta abban, hogy teljesítse az ország egyik legnagyobb rangú terepfutó viadalát, a Salomon Szentlászló Trailt.

– Mindössze három órát tudtam aludni előző éjjel, majd vezetés után kapkodnom kellett, hogy időben ott legyek a rajtzónában – emlékezett vissza a szekszárdi futó a múlt heti eseményekre.

Zsigmond Előd komolyan készült a 83,4 kilométeres, 3034 méter szintkülönbséggel színesített versenyre. A májusi XI. Borvidék Félmaraton is (melyet magabiztosan nyert meg) e célt szolgálta, de azt megelőzően bevállalta, hogy Szekszárdról lefut Pécsre, szintén edzésjelleggel.

– Rögtön a rajt után élre álltam, futottam a tempómat, de a párás, meleg időtől nagyon izzadtam, a pulzusom is az egekbe szökött fel – folytatta beszámolóját a Szentendréről hajnali két órakor induló versenyről Zsigmond Előd. – Az útvonal az órámon rosszul indult el, kétszer is újra kellett indítanom, mert mindig vissza akart vezetni a rajthoz. Úgyhogy igencsak kivoltam. Az ötödik kilométer után már fent voltunk a dombokon, egy sík, de keskeny, kanyargós ösvényhez érve ment ki először a jobb bokám. Ezzel még akkora gond nem is volt, ám utána a ballal ugyanez történt.

Utóbbi már komoly sérülésnek tűnt, de a szekszárdi futó nem adta fel, kis pihenés után folytatta tovább a versenyt. – Eleinte enyhült a fájdalom, de később egyre erősebb lett. Tíz és fél kilométernél még jócskán vezettem, de láttam az időmön és éreztem is, hogy lassulok. Tizenötnél már tudtam, hogy csak a következő frissítőpontig megyek. Öt kilométerrel később, 990 méter szintemelkedés után értünk fel Dobogókőre, s végül a negyedik helyen kénytelen voltam kiállni.

– Nem sok versenyt adtam fel, de ezt nem lett volna értelme folytatni – mondta érthető csalódottsággal Zsigmond Előd, hozzátéve, hogy sokat tanult az esetből, látta, miben hibázott. – Erősen kezdtem a sötétben, segítő nélkül mentem, s túl magabiztos voltam. Ettől a helyzettől is csak erősebb leszek, s bízok benne, még idén ki tudok hozni magamból valami jó eredményt, mert a formával nem volt gond.

A csütörtöki orvosi vizsgálat során kiderült, a futónak elszakadt a bal bokájában a szalag, így jó pár hétig nélkülöznie kell a komolyabb mozgást.