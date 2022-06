Nem a legjobb évét hagyta maga mögött Cirjenics Miklós, az Atomerőmű SE kétszeres olimpikonja. A 100 kilogrammosok között versenyző 32 éves dzsúdós felkészülésébe, így az olimpiai kvalifikációjába sérülés, műtét és a pandémia is közbeszólt (a koronavírust is elkapta), emiatt Tokióban nem is sikerült jól a szereplése, már az első fordulóban búcsúzni kényszerült. Újabb sérülése miatt két hónap kihagyást követően áprilisban kezdhette el újra az edzéseket, emiatt a tavaly júliusi ötkarikás játékok után vasárnap Tbiliszben lép újra tatamira.

A világranglistán jelenleg 31. helyet elfoglaló Cirjenics harmadik kiemeltként érkezett a grúz fővárosba, emiatt az első fordulóban erőnyerőként nem lesz érdekelt. A másodikban az üzbégek kevésbé rutinos, 97.-ként rangsorolt dzsúdósa, Otabek Turabojev vár rá. Továbbjutás esetén a negyeddöntőben magyar házi csata jöhet Vég Zsomborral, a ceglédiek ifjúsági Európa-bajnokával, U23-as Eb-ezüstérmesével szemben.

Februárban Tel-Avivban harmadik, áprilisban Antalyában aranyérmes lett Pupp Réka, aki sorozatban hatodik Grand Slam-dobogójára pályázik. Az április végi Európa-bajnokság nem úgy sikerült a paksi olimpikonnak, ahogy remélte, Szófiában már a második körben búcsúzott német riválisa ellen. A világranglistán ennek ellenére megtartotta előkelő harmadik helyét, s miután az előtte álló francia Amandine Buchard és a brit Chelsie Giles nem indul a grúziai tornán, első kiemeltként várhatta a sorsolást.

Ezzel szerencsés ágra is került, pénteken először a világranglista-87. brazil Yasmim Limával találkozik, majd a negyeddöntőben a francia Leonie Gonzalezzel (66. hely) vagy a kazahsztáni Tolganaj Abejovával (190.) csapthat össze az Atomerőmű SE immár örökös bajnokával. A selejtezők magyar idő szerint péntek reggel 8 órakor kezdődnek Tbilisziben, a helyosztókra 15 órától kerül sor.