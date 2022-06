Nem sok pihenőjük volt a majosi futballistáknak. Kardos Ernő együttese június 12-én még osztályozós párharcot vívott a Nyíregyháza Spartacus második csapatával (3–3-as összesítéssel, idegenben szerzett góllal bizonyultak jobbnak a majosiak), tegnap pedig már el is kezdték gyűjteni az erőt az újabb NB III-as kalandhoz.

Érthető, hogy mosolyogva léptek be a játékosok a sporttelep kapuján, végül is ezért dolgoztak olyan keményen az előző megye egyes idényben.

A Majosi SE zsinórban tizenöt veretlen meccsel zárta a bajnokságot, s ha idevesszük az osztályozót is, akkor már tizenhét találkozót számlál ez a kiváló sorozat. Nem meglepő, hogy a lapunk által közzétett tavaszi válogatottban három majosi is helyet kapott: a középpályán Hock Attila Robin és Petrovics Tamás, a támadósorban pedig Pál Márton. Mindannyian ott voltak a tegnapi első összejövetelen, azaz az új idényben is számíthat majd rájuk a szakmai stáb.

Majoson amúgy is az állandóság hívei, így eleve azzal engedték el pihenőre a játékosokat, hogy mindenkit visszavárnak, mert szükség lesz rájuk a magasabb osztályban.

Gyánó Szabolcs szokás szerint mosolyogva fogadott bennünket, ám a technikai vezető arcáról így is le lehetett olvasni, hogy az új szezonban emelkedik a tét. Ezúttal elmaradtak a tőle megszokott poénok, amik az elmúlt szezonban oly sokszor mosolyra fakasztottak bennünket. Mondhatjuk, hogy az NB III már nem vicc, s ehhez a pályaedzőtől is kell a kellő komolyság.

„Nem volt túl hosszú a szünet, ahogy mondja, nekem is csupán pár napom volt arra, hogy a haverokkal elugorjak egy kicsit pihenni” – mondta Hock Attila Robin, aki már a hatodik idényét kezdte el a Majosi SE-ben.

A középpályás az előző idényre visszatekintve annyit mondott: csúcs volt számukra minden tekintetben, s mivel a céljukat elérték, elégedett.

„Nyilván örömmel tölt el, hogy helyet kaptam a tavaszi idény csapatában, minden futballistának ad egyfajta inspirációt, ha elismerik a teljesítményét. Még akkor is, ha az őszi idényem talán jobban sikerült mint a tavaszi” – zárta.

Petrovics Tamás horgászással töltötte a szabadideje nagy részét, mást nem is tervezett. Azt ugyan nem árulta el, hogy kifogta-e az aranyhalat, de azt igen, hogy az új idénytől azt kívánja, hogy ne essen ki a Majosi SE.