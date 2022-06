Kiszli Vanda helye borítékolható volt a felnőttek között, hiszen az ASE világ- és Európa-bajnoka a magyar bajnokságon második helyen végzett (a győztes Czéllai-Vörös Zsófia is ott lesz a kontinenstornán), emellett a Világkupa prágai viadalát megnyerte, s kiharcolta helyét a nyári Világjátékokra is. A paksi klasszis címvédőként utazik a dániai Silkeborgba, ahol majd egyesben rövid körön és a klasszikus számban is elindul.

A májusi magyar bajnokságon a Turgonyi Olivér, Horváth Tamás kajak ifjúsági páros nem talált legyőzőre, így az ő Eb-indulásuk sem forgott veszélyben. Egyesben előbbi negyedik, utóbbi a tizedik helyen végzett, de miután a szám győztese, a győri Kolozsvári Brúnó visszalépett (a világversennyel egy időben lesz a síkvízi vb-válogató, ahol komoly esélye van a csapatba kerülésre), az MKKSZ Turgonyit hívta be helyére a keretbe.

Hölgyeknél a szintén szekszárdi Vígh Vivien harcolt a tornára való kijutásért. A válogatónak számító bajnokságon egyesben és kettesben is negyedikként zárt, de miután K1-ben a tiszaújvárosiak bajnoka, Horváth Maja és a harmadik Fodor Napsugár (KSI) is lemondta szereplését, egyesben ott lehet Jámbor Attila tanítványa a július 28–31. között esedékes Eb-n.

Juhász István Dávid érmet szerzett a síkvízi ifiválogatón

Szolnokon rendezték az ifjúsági Eb- és első vb-válogatót, ahol a paksi Juhász István Dávid kenu kettesek 1000 méterén szerzett bronzot, de ez nem ért Eb-részvételt (500-on negyedik lett). A szintén paksi Kertész Gréta kajak egyesben 200 méterén hetedikként, 500-on és K2 500 méteren hatodikként zárt. Klubtársa, Strobl Adél K2 500-on végzett kilencedikként. Pálfalvi Viktor kenu kettesek 500 és 1000 méterén nyolcadik helyen zárt, míg a szekszárdi Jávor Bence, Némedi Lőrinc, Horváth Tamás, Turgonyi Olivér C4-es hatodik lett.