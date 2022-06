Óriási az érdeklődés a találkozó iránt, Pécsről, Kaposvárról, Budapestről is jönnek szurkolók. Kardos Ernő és Gyánó Szabolcs egykori csapattársai, szervezett szurkolói csoportok ígérik, hogy ott lesznek a 17 órakor kezdődő találkozón, és feljutáshoz segítik a majosi legényeket.

– A nyíregyháziaké egy nagyon erős gárda, tele fiatal tehetséggel, akik között már kész játékosok is vannak – mondta Kardos Ernő, a majosiak vezetőedzője.️ – Nálunk van a hazai pálya előnye, ami extra motivációt jelent. Ha kiadjuk magunkból, ami bennünk van, akkor lehet esélyünk feljutni az NB III-ba. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem szabad túl nagy terhet pakolni a játékosaink vállára, mert már így is erőn felül teljesítettek! Most itt vagyunk az álmaink kapujában, ha összefogunk és mindenki – játékosok, a szakmai stáb tagjai, vezetők és szurkolók – kiteszik a szívüket a pályára, akkor sikerülhet elérni a célunkat” – tette hozzá a szakember.

A majosiak a múlt vasárnapi első találkozón úgy végeztek 2–2-re Nyíregyházán, hogy kétszer is vezettek. Az akkori találkozóhoz képest egy helyen biztosan változtatnia kell Kardos Ernőnek, Simó Csongor Szabolcs ugyanis eltiltása miatt nem léphet pályára.

Azt, hogy ki pótolja a nagy munkabírású középpályást, a lapzártánk után megtartott pénteki, illetve a szombat délelőtti edzés alapján dönti el a pécsi születésű tréner. A találkozó 17 órakor kezdődik, az idegenben szerzett gólok is számítanak!