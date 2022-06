– Indul a kvalifikációs időszak, de az első, fontos pontokat érő tornán nem szerepel a nevezettek között.

– A szakmai vezetés úgy döntött, hogy hagyjam ki ezt a Grand Slam-versenyt. Mongólia jó messze van, rengeteget kéne utazni, az időeltolódás miatt az átállás is nehézkes lenne, ráadásul két hét múlva Budapesten lesz a következő torna. Arra fókuszálunk, az fontosabb lesz, hiszen mégis hazai versenyről van szó. Azon nagyobb küldöttséggel vesz majd részt a válogatott – válaszolta lapunknak Pupp Réka, az Atomerőmű SE 52 kilogrammosok között induló olimpikonja.

– Azt se hagyjuk ki, hogy súlycsoportjában az előkelő második helyen áll a ranglistán!

– A pozíció jó visszajelzés nekem és az edzőmnek, Braun Ákosnak is, de mégis kétélű dolog ez. Egyrészt a helyezésem tekinthető amolyan erődemonstrációnak, hogy márpedig velem is számolni kell, másfelől viszont éppen emiatt mindenki engem akar majd legyőzni.

– Mivel fognak telni a napjai a budapesti Grand Slamig?

– Edzéssel. Miután a héten megvolt az utolsó vizsgám a Pécsi Tudományegyetemen, egy ideig már csak a cselgánccsal foglalkozhatok.

– Akkor lenne ideje számot vetni az év első feléről?

– Hogyne, szívesen.

– Három Grand Slamen indult, három különböző érmet gyűjtött. Ezt csak a helyezés nélkül zárult Európa-bajnokság árnyékolta be. Ha ezt nézzük, összességében nem tűnik rossz sorozatnak...

– A novemberi, bakui Grand Slam-győzelem után a februári tel-avivi versenyen léptem először tatamira. Ott még nem voltam igazán formában, akit kellett, megvertem, de végül az elődöntőben kikaptam a japán ellenfelemtől. Az antalyai versennyel teljesen elégedett voltam, nemcsak az arany miatt, hanem mert akkor olyan teljesítményt hoztam, amit az olimpiai óta nem sikerült. Volt, hogy hátrányból fordítottam, vagy aranyponttal nyertem, szóval ott összeállt minden. Ezt követte az Európa-bajnokság, ahol mindenki érmet várt tőlem. Nem titkolom, én is magamtól. Viszont nem jött ki a lépés, sokáig rágódtam is emiatt, de most már túltettem magam rajta, elfogadtam, hogy ez lett megírva, és tanultam belőle. Tbilisziben sikerült felállnom a padlóról, s bár nem volt olyan erős a mezőny, de sikerült döntőznöm, ahol végül az olimpiai bajnoktól kaptam ki. Az az ezüstérem inkább a lelkemnek tett jót.

– Mennyire lehet előre látni a második félévet? Milyen versenyeken indul?

– Budapest után egy héttel a zágrábi Grand Prix jön, de az nem ad annyi pontot. Így ha úgy hozza az élet, hogy az itthoni versenyen jól teljesítek, akkor lesz elég pontom ahhoz, hogy oda ne kelljen minden áron kimennem. Azt követően viszont szokatlanul nagy szünet következik, a világbajnokságot majd csak októberben rendezik meg. Furcsa lesz a közel három hónapos szünet, de Taskentig ebből kell kihozni majd a maximumot.

A kvalifikációról

A kétéves ciklus első évében az öt legtöbb pontot érő verseny pontjainak ötven, a másodikban száz százalékát számítják be. A kvalifikációs időszak 2024. június 23-ig tart, s az akkori világranglistán valamennyi súlycsoport (férfi 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 és női 48, 52, 57, 63, 70, 78 és +78 kg) első tizenhét helyezettje (nemzetenként egy) jut ki a párizsi ötkarikás játékokra. Összesen 372 kvóta talál gazdára, 186 férfi és 186 női, továbbá lesz vegyes csapatverseny is (férfi 73, 90, +90, női 57, 70 és +70 kg). A fennmaradó helyekből tizennégy a rendező Franciaországnak jár, tizenöten szabadkártyáról jutnak ki.