– Sikerült megismerkednie a várossal?

– Pár helyre eljutottam már, a lakásban is talán ötször ha voltam, úgyhogy van még mit felfedeznem, de jól érzem itt magam. Ma például Éger Lászlóval ebédeltem, akivel legalább huszonöt éve ismerjük egymást. Sokszor játszottunk egymás ellen, de szerepeltünk együtt a válogatottban is – válaszolta lapunknak kedd délután Waltner Róbert, a Paksi FC vezetőedzője, aki hétfőn délután tartotta meg első edzését új csapatának. – Már csak a családom hiányzik, nyáron ideköltözik a feleségem és két gyermekem, de őszre visszamennek majd Kaposvárra.

– Mekkorák a gyerekek?

– A fiam 9, a lányom 11 éves. Rolf a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián focizik, próbálom terelgetni az útját, de nem erőszakkal. Ha olyan napja van, hogy jobban elfárad az iskolában és nincs kedve edzésre menni, akkor nem kényszerítem rá. De mindig mondom neki, ha labdarúgásból szeretne megélni, akkor ez a hozzáállás nem megengedett. Egyébként csatár és szélső poszton játszik, gólérzékeny, remélem, jobb lesz az apjánál. Roberta táncol, nála sem erőltetjük a sportot, pedig jó lenne, mert az alkata megvan hozzá.

– Nem lehet nem észrevenni a bal alkarján a focipálya-tetoválást. Ez mit szimbolizál?

– Ide varrattam mindent, amit köszönhetek az életnek, amik számomra a legfontosabbak: a feleségem és gyermekeim nevét, a kutyám lábnyomát és a focipályát.

– Milyen edzőnek tartja magát?

– Ha kell, tudok kemény lenni, de szeretem, ha jó a kapcsolatom a játékosaimmal. Mindenről elbeszélgetek velük a munka előtt és után, de a pályán dolgozni kell. Ha azokat a szabályokat, amiket lefektetek nekik, betartják, ki lehet jönni velem. Korábban dolgoztam Siófokon, Kaposváron és Zalaegerszegen, eddigi játékosaimmal a mai napig jó viszonyt ápolunk egymással, s tartom velük a kapcsolatot.

– Milyen karaktere lesz az új paksi csapatnak? Mit szeretne viszontlátni a pályán?

– Szenvedélyes edzőnek tartom magam, azt akarom, hogy a csapatom is úgy játsszon: nagy akarattal, alázattal, és hogy egyetlen pillanatig se adja fel, bármi is legyen az eredmény. A nehéz helyzetekben is higgyen magában, abban a szemléletben, amit képvisel.

– Az előző két szezonban a Paks lőtte a legtöbb gólt, de a legtöbbet is kapta. Önnél mi lesz a cél?

– Egykori csatárként én is a támadófocit részesítem előnyben. A korábbi csapataimnál is meglátszott, hogy támadólag léptünk fel, legyen akár a Ferencváros az ellen. Természetes, hogy valamelyest alkalmazkodni kell az ellenfélhez, hiszen vannak jobb csapatok a mezőnyben. Nem szabad feladni a védekezést sem, arra is nagy hangsúlyt kell fektetni. A tavaszi szezonban a Zalaegerszeggel ezt is megmutattuk, több mérkőzést is „nullára” hoztunk le, új rekordot felállítva. De említhetem a Kaposvárral való feljutásunkat az NB I-be, amikor ugyanannyi gólt kaptunk, mint a bajnok ZTE. Pedig a két csapat anyagi helyzete közel sem volt ugyanaz.

– Mindennek a megvalósításához jó felkészülésre van szükség. Hogy néz ki Waltner Róbertnél a nyári munka?

– Az első héten napi egy edzés szerepel a menetrendben, ez később napi kettőre emelkedik. A rajt előtti utolsó két hétben a frissítésé, a bajnoki ritmusba kerülésé lesz a főszerep, itt az idősebb játékosok csak egyszer, a fiatalok az egyéni képzés mellett kétszer edzenek egy nap.

– Az NB III-as csapatból hat játékost hozott fel. Önnél is cél a fiatalok beépítése?

– Azt tudni kell, hogy vannak olyan fiatalok, akiket rövidebb idő lehet beintegrálni a felnőttcsapatba, és vannak, akiknél ez hosszabb folyamatot igényel. Akik úgy teljesítenek, azok meg fogják kapni a lehetőséget, hiszen övék a jövő. Ehhez előbb az edzésen, aztán a harmadik vonalban kell bizonyítaniuk.

Névjegy

Waltner Róbert 1977. szeptember 20-án született Kaposváron. Posztja: csatár.

A felnőttválogatottban hat alkalommal szerepelt 1998 és 2004 között. A nemzeti csapatban Svájc ellen mutatkozott be hazai pályán.

Felnőtt pályafutását Kaposváron kezdte, majd a Videoton színeiben debütált az élvonalban. Az NB I-ben megfordult az Újpest, a Zalaegerszeg, a Vasas és a Pápa csapatában, 337 fellépésén 125 gólt szerzett. A ZTE színeiben a 2007/2008-as szezonban gólkirályi címet érdemelt ki 18 találatával. Magyar bajnok és bronzérmes is volt a Zetével.

Légiósként megfordult az argentin Boca Juniors, a ciprusi Anorthoszisz Famaguszta, az arab Al-Dafra és az osztrák Mattersburg csapataiban. A Bocával megnyerte a dél-amerikai csúcssorozatot, a Libertadores Kupát. Az edzői munkába az osztrák Oberpetersdorf csapatánál kóstolt bele, majd itthon dirigálta a zalai és a kaposvári U19-eseket. A felnőtteknél irányította a Kaposvári Rákóczit, a BFC Siófokot és a Zalaegerszegi TE FC-t. A somogyiakat az NB III-ból két év alatt az élvonalba vezette.