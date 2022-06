A 19 éves kosárlabdázó a klub hivatalos honlapjának adott interjúban elárulta, hogy jó barátnője, Miklós Melinda jóvoltából többször is járt már Szekszárdon, s mindig megragadta az a hangulat, ami a KSC meccsein uralkodik. Ez is szerepet játszott abban, hogy végül a szekszárdi klub ajánlatát fogadta el.

– Több csapat is megkeresett Budapestről és vidékről egyaránt, de alapos mérlegelés után végül a Szekszárd ajánlata volt a legszimpatikusabb számomra – fogalmazott a 175 centiméter magas, korosztályos válogatott kosaras. – Tudtam, hogy nagyon kemény és profi munka folyik itt, a csapat összetartó és egységes. A város és a csapatvezetés támogató légkört teremt, a szurkolótábor pedig egyedülálló az országban – idézte a klub honlapja Boros Júliát.

Arra a kérdésre, hogy mit remél a szekszárdi időszakától, azt mondta, felkészült a rá váró kihívásokra. – Izgalommal várom a Djokics Zseljko vezetőedző által nekem szánt feladatokat mind védekezésben, mind támadásban. A célom, hogy minél gyorsabban be tudjak illeszkedni, egyénileg fejlődjek és a lehető legnagyobb hasznára legyek a csapatnak. A csapattól pedig azt várom, hogy legalább annyira jól szerepeljünk a magyar bajnokságban, mint a mögöttünk hagyott szezonban, az Euroligában pedig győzelmeket szeretnék ünnepelni – mondta.

Boros Júliát az egyik legtehetségesebb magyar kosarasnak tartják, a tavalyi, Debrecenben megrendezett U19-es világbajnokságon például a torna All Star-csapatában is helyet kapott. – Hatalmas élmény volt egy ilyen fantasztikus hangulatú hazai rendezésű világbajnokságon megszerezni a bronzérmet. Inspiráló volt megélni azt, hogy ebben a korosztályban a világ élvonalához tartozunk – mondta erről Boros Júlia, aki egy napot már edzett is a KSC játékosaival.