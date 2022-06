Neki is ment ellenfelének a Majos, ahogy azt a középpályás ígérte, s bár nem nagy helyzetei nem akadtak, szinte végig az ellenfél térfelén tartották a labdát. A két szélsőhátvéd, Kugli Ákos és Széles Bence jó párszor lefutotta a nyírségi védelmet, de a középre tett labdákra nem érkeztek a belsők. Pál Mártonra és Keczelire nagyon figyeltek a vendégek, akik kontrákra rendezkedtek be, de Ledneczki Gergőék nagyon odafigyeltek hátul, így nem kellett izgulni a hazaiakért szorító közel ezer szurkolónak. Érezni lehetett, hogy ha betalál a Majos, el is dől a feljutás kérdése. Az első félidőben látott Nyíregyházában ugyanis egyáltalán nem volt átütőerő.

A nagyszünetre óriási taps kísérte a hazaiakat, akik a fordulás után is uralták a játékot, sőt még fokozták is a tempót. Az 58. percben pedig össze is jött a vezetés: Petrovics kapott kiváló labdát Keczelitől, kettőt lépett befelé, majd jobbal a kapu bal felső sarkába bombázott. Az előny tudatában okosan passzolgatott a Majos (egy ízben Pál Márton még szétlőtte a lécet), s úgy tűnt, könnyedén lehozza a meccset. A vendégek a 86. percben a semmiből betaláltak, így a vége váratlanul izgalmas lett. A Majos azonban kihúzta, s az idegenben szerzett két góljának köszönhetően visszajutott az NB III-ba. Oda, ahol a 2020/2021-es idényben története során először szerepelt.

Jegyzőkönyv

Majosi SE–Nyíregyháza Spartacus II 1–1 (0–0)

Majos, 1000 néző. Vezette: Bana G. (Kiss B., Deme R.)

Majos: Genzler - Széles, Kovács G. (Szeiler, a szünetben), Ledneczki, Kugli - Keczeli, Pál A. - Lizák P. (Vituska N., 83.), Hock, Petrovics - Pál M. (Bányai, 90.). Edző: Kardos Ernő. Nyíregyháza II: Szondi - Gönczör, Panyi (Kardos, 68.), Szűcs D., Tagai - Szabó B., Tudja (Ferencz B., 61.), Pataki, Hunyadi - Oláh B. Ignéczi, 81.), Sztankó. Edző: Huszák Géza.

Gól: Petrovics (58.), illetve Pataki (86.).