Bár az egy hónap nem olyan hosszú idő, mégis jelentős változások zajlottak le a Fehérvári úton. Távozott Bognár György vezetőedző és stábja, ahogy fia, a tavaszi szezont a ciprusi első osztályban töltő Bognár István is. A szakember helyét Waltner Róbert vette át, aki a szezonkezdést megelőző szokásos orvosi vizsgálatokat követően hétfő délután meg is tartotta első edzését.

Válogatottbeli elfoglaltsága miatt nem volt ott a keretben Ádám Martin (az NB I gólkirálya kedden este Wolverhamptonban, az angolok ellen játszhat a Nemzetek Ligájában), de a korosztályos nemzeti csapatokban az elmúlt hetekben pályára lépő Szabó Bálint (U21) és Simon Barnabás (U18) is plusz pihenőt kapott.

Ott volt viszont az edzőpályán izzadó társak között a szezont sérülés miatt korábban befejező Pethő Bence és Papp Kristóf is, illetve a kölcsönjáték lejártával visszatérő Debreceni Ákos (Szeged), Lorentz Márton (Siófok) és Nyári Patrik (III. Kerület) is. Sőt az NB III-as keretből Budai Imre, Kovács László, Szekszárdi Milán, Süvöltös Adrián, Pesti Zoltán és Volter Patrik is a „nagyokkal” készült. Ferenczi István másodedző, aki kétszer is elindult a Szekszárd-Baja-Szekszárd közötti 161 kilométeres Korinthosz ultrafutóversenyen, jól megdolgoztatta játékosokat.