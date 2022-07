Három év elteltével nyeri vissza hagyományos formáját a Gemenc Nagydíj. Legutóbb 2019-ben, még a koronavírus-járvány kitörése előtt volt igazán nemzetközi hazánk legrégebb ideje folyamatosan megrendezésre kerülő versenye. A pandémia miatt 2020-ban elmaradt, tavaly pedig kisebb kivitelben, alacsonyabb színvonalon és más helyszínen rendezték azt meg.

Idén azonban minden nehézség elhárult az elől, hogy a Szekszárdi Sportközpont szervezésében július 16-án és 17-én ismét régi fényében tündököljön a Gemenc Nagydíj. A helyszínek és az útvonal mellett (ezek keretes írásunkban) a külföldi indulók teszik még színesebbé a palettát.

Szekszárdra érkezik az olasz Solme Olmo, a stabil Europe Tour-résztvevő csapat, melynél ráadásul az idei évtől a magyar Hrenkó Norbert, a tavalyi U23-s Időfutam Országos Bajnokság ezüstérmese is teker, s az előzetes nevezés szerint ő is rajthoz áll majd.

A szlovén Adria Mobil kontinentális csapattal is tart egy honfitársunk Filutás Viktor személyében. A kétszeres magyar bajnok 2019-ben is részt vett a Gemencen, akkor összetettben negyedik lett.

Kiváló pedigrével jön a cseh Dukla Praha, melynek mezében a kínai körverseny 2014-es hegyi királya, Rugovac Denis tekerhet majd. Az egyik legnagyobb lengyel csapat, a Voster ATS kerekesei is érkeznek, soraiban Patryk Stosszal, a 2020-as Tour of Bulgaria győztesével. Számára nem ismeretlen Magyarország, 2018-ban a Tour de Hongrie-n is nyert pontversenyt.

Románia első számú klubjával, a jól csengő Team Novakkal érkezik a veterán Jegor Dementyev. A 35 éves kerekes úgy született, hogy egyik karja rövidebb, mint a másik, így részt vehetett a 2012-es nyári paralimpián, ahol két aranyat nyert Ukrajnának.

Az egyik legnagyobb név mégis talán Juraj Sagan, a háromszoros világbajnok és a Tour de France-on a legjobb sprinternek járó zöld trikót hétszer megszerző Peter Sagan testvére. A négyszeres szlovák bajnok a nemzeti csapattal fut be Szekszárdra.

Hogy a világ minden tájáról érkezik csapat, alátámasztja, hogy kuvaiti, guami és új-zélandi csapat is megismerkedhet majd Tolna megye tájegységeivel.

A magyar válogatott fiatal és rutinos kerekesek elegyét alkotja majd. Itt lesz a három nagy háromhetes országúti verseny egyikén, az olasz Giro d’Italián tavaly szereplő Dina Márton, az U23-as Magyar Időfutam Bajnok, Szijártó Zétény, Szarka Gergely, a 2019-es magyar bajnok és Orosz Gergő, aki 2021-ben a nemzeti bajnokságon harmadik helyezést ért el.

Tizenöt nemzet harminc csapata áll fel a rajthoz

Az Alisca Bau 48. Gemenc Nagydíj első, július 16-i (szombati) szakasza Pakson rajtol el 13.55 órakor, a mezőny háromszor teszi meg a Tengelic, Kölesd, Medina, Szedres kört, melynek megtétele után érkeznek a bringások Szekszárdra, a Béla király térre. Másnap a második szakaszon a versenyzők 10 órától egy sárközi kör után háromszor másszák meg a szálkai emelkedőt egy Várdomb, Szálka, Palatinca, Kismórágy körön belül. A befutó ezúttal is a Béla király téren lesz. Zárásként rendezik a Pálinkás Csaba Emlékversenyt, a kritériumverseny helyszíne ezúttal is Szekszárd központjában lesz.