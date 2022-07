– Többször hangsúlyozta, hogy az edzőmeccsek eredményei is számítanak. Ezek alapján jól sikerült a felkészülés!

– Veretlenek maradtuk a nyáron, ami önbizalomra adhat okot, azonban messzemenő következtetéseket nem szabad levonni azokból a meccsekből, a pontokat majd a bajnokságban osztanak – nyilatkozta lapunknak Waltner Róbert, a Paksi FC májusban kinevezett vezetőedzője. – Számítanak az eredmények persze, hiszen a győzelem önbizalmat ad a játékosoknak, de ha becsúszott volna egy-két vereség, akkor sem dugtuk volna földbe a fejünket. Bízom benne, hogy sikerült a csapatot úgy felkészítenem, hogy jó szezon elé nézzünk. Voltak jó találkozóink, voltak olyanok, amin voltak hibák, de inkább most jöjjenek ki, mint majd a tétmeccseken.

– Mik voltak a leginkább szembetűnő hibák?

– A hátsó részt kellett stabilizálnunk, mert az előző két idényben a Paks kapta a legtöbb gólt. Ezt szeretnék lecsökkenteni, éppen ezért a felkészülés során nagy hangsúlyt fektettünk a csapat védekezésére. Úgy látom, sikerült ebben előre lépnünk, remélem, ez a fejlődés meg fog jelenni a mérkőzéseken is.

– Ennek érdekében érkezett a csapathoz Kádár Tamás?

– Egy rutinos és nagyon érett játékosról van szó, aki sokat kommunikál a pályán, ezáltal jól össze tudja fogni a védelmet és a középpályát, vagyis nagy segítségére válhat a csapatnak. Nem is kellett neki sok idő a beilleszkedésre, amikor a pályán volt, jól és magabiztosan játszott. Ugyan nincs még százszázalékos fizikai állapotban, de nincsen akkora lemaradása, hogy ne tudjak rá kezdőként számítani.

– A Kecskédnek lőtt tizenkét, valamint az Ercsi ellen szerzett tizenhét gól mellett is többször kiszakadt az a gólzsák. Sikerült megtalálni Ádám Martin utódját?

– Nemcsak nálunk, a többi csapatban is nehéz olyan játékost találni, aki harmincegy gólt lőjjön egy szezonban. Nem hiába kellett erre negyven évet várni, s talán újabb negyvenet kell a következőre. A paksi gólok majdnem felét Martin szerezte, ezért azokat csapatszinten kell pótolni. A lényeg, hogy pontok számában ne legyen kevesebb és így a csapat teljesítménye se essen vissza. Varga Barnabás nagyon jó képességekkel megáldott támadó, de mondhatnám a szintén nyáron szerződtetett Bőle Lukácsot, aki emberileg és játékosként szintén a rutinosabbak közé tartozik. Dinamikus, kiválóan cselez egy az egyben és remek bal lába van. Sok variációs lehetőséget rejt, hiszen nemcsak a szélen, de irányítóként is bevethető. Remélem, ő is nagy segítsége lesz a csapatnak.

– Az új idénytől a szövetség anyagiakban ösztönzi a klubokat arra, hogy minél több fiatalt játszassanak. Pakson mely tehetségekre támaszkodhat?

– Vas Gábor és Gyurkits Gergő rendkívül tehetséges, de Simon Barnabásból is kiváló kapus lehet. Sajnos azon a poszton ritkábban változtat egy edző, mint mezőnyposzton. Bár nem esik bele ebbe a szabályba, de Szabó Bálintot is megemlíteném, akinek pályafutásában ebben a szezonban jöhet el a nagy áttörés. Ezalatt a hat hét alatt is sokat fejlődött védekezésben, valamint taktikailag, de még ennél is tovább fog. Kiváló játékos válhat belőle és szép karriert futhat be, ha szorgalmas és alázatos marad.

– Vasárnap a MOL Fehérvár FC ellen debütál a kispadon. Milyen eredménnyel lenne elégedett a lefújást követően?

– Olyan teljesítményt szeretnék hazai pályán, ami után azt mondhatom, hogy jól indult a szezon. Mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, de oda kell figyelnünk, mert erős együttes ellen lépünk pályára. Ne tévesszen meg senkit, hogy csütörtökön még Azerbajdzsánban játszott az Európa-konferencialigában, mert ahogy mindig, most is bő és erős kerete van a Fehérvárnak. Véleményem szerint dobogón fog végezni a bajnokságban.

– Ha már ez szóba került, az erőviszonyokról mit gondol?

– A Ferencváros kiemelkedik a mezőnyből, de nem véletlen, hogy rajta és a Fehérváron kívül még a Kisvárda és a Puskás Akadémia indult a nemzetiközi kupában. A tizenkét csapatos NB I-ben sűrű a mezőny, minimális lesz a különbség pontokban és játékban, a pillanatnyi forma fog sok esetben dönteni, ahogy a szerencsének is nagy szerepe lesz majd. Nem lehet majd úgy kimenni a pályára, hogy biztos nyerni fogsz, minden pontért kőkeményen meg kell szenvedni.

A Paksi FC nyári játékosmozgása a bajnoki rajtig (forrás: Transfermakt)

Érkezők: Kádár Tamás (Újpest FC, ingyen), Bőle Lukács (Budpest. Honvéd, i.), Varga Barnabás (Gyirmót FC Győr), Debreceni Zalán (Szombathelyi Haladás), Dezamits Dominik (Szombathelyi Haladás), Bognár István (Aris Limasszol, ciprusi, kölcsönből vissza), Kelemen Dávid (Csíkszereda, román, k. v.), Lorentz Márton (BFC Siófok, k. v.), Nyári Patrik (III. Kerület TVE, k. v.), Debreceni Ákos (Szeged-Csanád Grosics Akadémia, k. v.), Borsos Vilmos (Diósgyőri VTK, k. v.), Bognár Dávid (Kazincbarcika SC, k. v.).

Távozók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai, dél-koreai, 1,2 millió euró), Bognár Dávid (Kozármisleny SE), Bognár István (MTK Budapest), Medgyes Szinan (MTK Budapest), Pethő Bence (Gyirmót FC Győr), Nyári Patrik (BFC Siófok, kölcsönbe), Debreceni Ákos (BFC Siófok, k.), Borsos Vilmos (Dorogi FC, k.), Dezamits Dominik (Mosonmagyaróvár, k.).

Az átigazolási időszak augusztus 31-én zárul.