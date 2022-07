Bonyhádra egy bronz­érem is jutott, ezt Kling Réka szállította súlylökésben. Az AC Bonyhád nehézatlétája kiváló formában van, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a viadalt megelőzően a korosztályos országos bajnokságról két aranyérmet is elhozott. A 2003-as születésű tehetség három kör után még a hatodik helyen állt, végül az utolsó próbálkozásra 12,94 méterre lökte le a négykilós szert, ami a dobogó alsó fokára repítette Rékát. Diszkoszvetésben negyedik helyen zárt a bonyhádi atléta, közel egy méterrel elmaradva az éremtől.

Scheidler Géza tanítványa a klub honlapjának elmondta, diszkoszban csak egy igazán értékelhető dobása volt, ami végül csupán a negyedik helyre lett elég, míg súlylökésben egy-két jobb dobása volt. Az ötszörös válogatott Réka az éremnek örül, de magának az eredménynek nem annyira tud.

A nemzeti csapatban most debütáló, szintén bonyhádi Őri Veronika 200 méteren új egyéni csúcsot felállítva 25,79 másodpercet futott, ezzel futamban ötödik, összetettben hetedik helyen zárt. A völgységiek harmadik indulója, Városi Roland a 4 x 400-as váltó tagjaként lett ötödik 3:14,32 perces idővel.

A Szekszárdi Sportközpontot Szilágyi Péter képviselte, a rövidtávfutó 11,21 másodperccel futamában ötödik, összesítésben a 15. helyen zárta a 100 méter küzdelmeit, a 4 x 100-as gyorsváltó tagjaként pedig negyedik lett (42,43 másodperces idővel ért célba).

A magyar válogatott tíz arany-, négy ezüst- és 13 bronz­éremmel zárta az öt nemzet viadalát, amivel mind a lányok, mind a fiúk értékelésében a harmadik legtöbb pontot gyűjtöttük. A két nem eredményeit összesítve is ez a pozíció lett a miénk Lengyelország és Csehország mögött, Szlovénia és Szlovákia előtt.

Mindig nagy dicsőség a harmadik helyen végezni

„Összességében egy nagyon jó napot zártunk. Tudjuk, hogy a lengyel és a cseh atlétika milyen erős, úgyhogy mögöttük a harmadik helyen végezni mindig nagy dicsőség. Sok egyéni csúcs született, tíz győzelemmel zártunk. Ráadásul kalapácsvetésben, rövid gáton, rúd­ugrásban és gerelyhajításban mind a lányoknál, mind a fiúknál sikerült nyernünk, ami ezeknek a szakágaknak az erejét mutatja. A csapat egy részére vár a junior-világbajnokság Kolumbiában. Akik az utazó keret tagjai, azok most is jól teljesítettek, de még nekik is rendelkezésre áll két hét, hogy még tovább csiszolják a formájukat a fő eseményig” – mondta Scherer Tamás, a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás-szakreferense.