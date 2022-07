Egyre több megyei osztályú futballcsapat kezdte el a felkészülési mérkőzések sorát, internetes oldalunk, a TEOL.hu ott volt a Bonyhád VLC és a Szekszárdi UFC II összecsapásán. A völgységiek alaposan megerősödtek, hiszen több játékost is igazoltak az NB III-ból kieső, s a megye kettőbe nevező Gerjeni SK-tól, a szombati meccsen Cseh Tibor és Kófiás Áron is pályára lépett, de ott volt a völgységiek soraiban Báló Tamás, aki évtizedet húzott le a Paksi FC-nél, s a BVLC-hez az NB III-as dunaújvárosiaktól érkezett. A szekszárdiak sem voltak gyengék, Turi Zsolt, az NB III-as első csapat vezetőedzője több játékosát (Béla Dániel, Gellér Axel, Rácz Ferdinánd, Lőrinc Dániel) is megye egyes kerethez irányította.