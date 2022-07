A Marcaliban született Bőle a helyi focisuliban és az MTK-nál eltöltött másfél év után igazolt Kaposvárra, ahol öt évig játszott, majd 2014-től 2017-ig Romániában futballozott a CSMS Iasi csapatában. Nem is ment neki rosszul, 83 meccsen 14 gólt ért el. Innen igazolt haza a Ferencvároshoz, amellyel kétszer is megnyerte a magyar bajnokságot. Kölcsönben, 2020-ban a Zalaegerszeg gárdáját erősítette, 2021 elején pedig a Bp. Honvéd igazolta le, ahol aztán másfél évet töltött. Az első osztályban 133 találkozón lépett pályára és 14 gólt szerzett.

„Nagyon jó érzésekkel érkeztem Paksra, éppen ezért a ma délelőtti edzésen már részt is vettem. Az elmúlt pár órában azt kaptam, amire számítottam, roppant befogadó a közeg. Ez volt az egyik döntő érv is, hogy ide igazoltam. Meggyőző volt még továbbá a hosszú évek alatt itt véghezvitt szakmai munka, amit kívülről figyeltem. Haraszti Zsolt hívása sokat nyomott a latba, és Waltner Róbert invitálása is meghatározó volt. Igyekszem a pályán meghálálni a bizalmat” – nyilatkozta a paksiak hivatalos honlapjának Bőle.

„Mindenképpen szerettünk volna még a csatársorba igazolni. Lukács egy nagy rutinnal rendelkező játékos, aki – úgy gondolom – nagy erősítése lehet a klubnak” – fogalmazott Haraszti Zsolt ügyvezető.

Az OTP Bank Liga július 31-i nyitányára készülő paksiak eddig Varga Barnabást igazolták le az NB I-ből kieső Gyirmóttól, illetve négy fiatallal, Debreceni Zalánnal, Dezamits Dominikkal, Ribár Milánnal és Volter Patrikkal kötöttek profi szerződést.