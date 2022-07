A nemzetközi szövetség (FIBA) Münchenben tartott sorsolásán a szekszárdiakat az ötödik „kalapból” sorsolták az A-jelű nyolcasba.

Hírportálunk elérte Szabó Gergőt, az Atomerőmű KSC Szekszárd ügyvezető-elnökét, aki azt mondta, ezen a szinten már nincsen könnyű csoport, nincs könnyű ellenfél, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a tavalyinál sokkal jobb szereplésben bízik. A klubvezető elmondta azt is, hogy Murvai Szabolcs technikai vezető a sorsolás helyszínén van, így a nap folyamán egy tervezett programmal is jelentkeznek majd a klub honlapján.

A csoportbeosztások:

A-csoport: Fenerbahce (török), ZVVZ USK Praha (cseh), Tango Bourges Basket (francia), Valencia Basket (spanyol), Atomerőmű KSC Szekszárd, BC Polkowice (lengyel), Virtus Sergafredo Bologna (olasz) és az A-jelű selejtező (Sepsi, Crvena Zvezda, Olympiakos) győztese.

B-csoport: Sopron Basket, Perfumerias Avenída (spanyol), Famila Schio (olasz), Basket Landes (francia), CBK Mersin (török), Kangoeroes Basket Mechelen (belga), valamint a Villeneuve/Girona párharc és a B-jelű selejtező (Botas/DVTK/Ramla) győztese.

A női Euroliga csoportbeosztásai (Forrás: FIBA)

Részletek később!