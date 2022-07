– Mindig ilyen vidáman veszi fel a telefont?

– Igen, én ilyen vagyok! Igyekszem mindenben megkeresni a pozitívumot, mert azt vallom, hogy csak az visz előre az életben – felelte lapunknak Boros Júlia, aki a nyár elején igazolt az ELTE-BEAC Újbudától az Atomerőmű KSC Szekszárd csapatához.

– Tudja miért keresem? Gratulálni szeretnék az Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményéhez. Kiválóan játszott!

– Nagyon szépen köszönöm a társaim nevében is. Ez volt az utolsó utánpótlásversenyem, megpróbáltam úgy teljesíteni, hogy a csapat hasznára legyek. A szakmai stábnak az volt az elvárása velem szemben, hogy valamilyen szinten vigyem a hátamom a csapatot, megpróbáltam helytállni ebben a szerepben. Persze százszázalékosan sosem vagyok elégedett, voltak szituációk, amiket másképpen oldanék meg, de annak örültem, hogy sok olyan dolgot tudtam felvinni a pályára, amit előzetesen gyakoroltam.

– Ötödik helyen végeztek, de talán az érem is meglehetett volna. Elégedett?

– Azt gondolom, hogy igen, ez is szép eredmény, büszkék lehetünk a teljesítményünkre. Amikor véget ért az Eb, bennem is volt egy kis hiányérzet amiatt, hogy nem lett meg az érem, nem lett meg a dobogó, de pár nap elteltével már azt mondhatom, hogy minden úgy történt, ahogy történnie kellett. Ha nem kapunk ki az első csoportmeccsünkön a csehektől, minden másképpen alakulhatott volna, de azt gondolom, ezen utólag már kár morfondírozni.

– Nyár elején írt alá a szekszárdi csapathoz, s ha jól tudom, egy edzésen is részt vett már. Pesti lányból vidéki lány lesz!

– Igen, jól tudja, egy edzésen már részt vettem. Nagyon kedvezőek voltak az első benyomásaim, mindenki kedvesen fogadott. Nagyon vártam, hogy részt vehessek Djokics Zseljko edzésén, mit ne mondjak, elég hosszúra sikeredett. De nagyon jól éreztem magam, és nagyon várom, hogy végérvényesen csatlakozzak a kerethez. Izgatott vagyok, remélem, gyorsan bele tudok rázódni a szekszárdi ritmusba, és meg tudom szokni a heti két meccses tempót. Állok elébe a kihívásnak!

– Nem ily olyan sokára itt lesz augusztus tizenötödike, ami már csak három hét. Mivel telik az ideje addig?

– Zseljkó meghagyta, hogy egy időre most tegyem félre a kosárlabdát. Igyekszem megfogadni a tanácsát, pihenek, feltöltődök, hogy újult erővel vághassak bele a szekszárdi kalandba!

Boros Júlia teljesítménye az Európa-bajnokságon

Boros Júlia a magyar válogatott mind a hét mérkőzésén pályára lépett a soproni Európa-bajnokságon. Átlagban 15,4 ponttal, 3,7 lepattanóval és 4,1 gólpasszal segítette a nemzeti együttest. Borosnak ez volt a legjobb produkciója, amióta a korosztályos válogatottakban szerepel. A tavalyi U19-es világbajnokságon átlagban kereken 15 pontot ért el, s mellette 3,6 lepattanót és 3,3 gólpasszt jegyzett meccsenként. A 2019-es U19-es vb-n pedig 17 évesen 7,7 ponttal, 3,1 lepattanóval és 1,9 gólpasszal tette le a névjegyét.

Az idei Európa-bajnokságon a legtöbb pontot (22) a franciák ellen szerezte, a legtöbb lepattanót (6) a szerbek elleni összecsapáson kaparintotta meg, míg a legtöbb labdát (5) pedig a finnek elleni meccsen csente el. Négy találkozója volt, amelyeken egyformán 5-5 gólpasszt osztott ki.