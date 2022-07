Nem a saját kezében volt a 2F-Bau Tolna-Mözs sorsa a női NB I-es bajnokság zárókörében, de a többi eredmény úgy alakult, hogy Reveland Zoltán együttese végül felállhatott a dobogóra Balatonlellén.

A magyar tenger partján rendezték meg hétvégén az élvonalbeli bajnokság második, visszavágós körét is, melyet – az „odvágókra” igazolt kandai légiósoknak is köszönhetően – a második helyről várhatták a címvédő tolna-mözsiek.

Szombaton azonban már nagyon fiatal csapattal állt ki az együttes, mely egygólos vereséget szenvedett a végül ezüstérmes Lidércektől (3–4) és a Nagykanizsától is (hosszabbítás után 2–3). Az addig pont nélkül álló egrieket azonban 7–4-re legyőzte.

A másnap sem indult jól a Tolna-Mözs számára, hiszen a Nyírségtől 2–1-re kikapott, majd a későbbi bajnok Keresztes Lovagokat ismét sikerült felülmúlnia a csapatnak (5–4).

Úgy számolunk, hogy az utolsó, Metis elleni mérkőzés fog dönteni a dobogóról – mondta lapunknak a tolna-mözsiek vezetőedzője. – Azt a mérkőzést azonban ugyancsak egy góllal, 3–2-re elveszítettük, így már nem a saját kezünkben volt a sorsunk. A Nyírségnek két mérkőzésen kellett volna legalább két pontot szerezni, de miután az első meccsüket csak hosszabbítás után nyerték, majd kikaptak az Egertől, így végül belefért nekünk a Metis elleni vereség.

Reveland Zoltán hozzátette, kicsivel több szerencsével jobban is alakulhatott volna a helyzet, s az érem is fényesebb lehetett volna, de csapata így is kihozta magából a maximumot a hétvége során. Mindkét nap két-három felnőttjátékos mellett a fiatalok játszották a főszerepet a homokon.

A 15 éves Szilágyi Vanessza (kékben) is a fiatalokat erősítette a tolna-mözsieknél

Forrás: Mártonfai Dénes

A 2F-Bau Tolna-Mözs eredményei

1. forduló: Tolna-Mözs–Lidércek 4–4 (büntetőkkel: 3–2), Nagykanizsa–Tolna-Mözs 3–4, Tolna-Mözs–Eger 7–4, Tolna-Mözs–Nyírség 5–2, Keresztes Lovagok–Tolna-Mözs 3–5, Metis–Tolna-Mözs 7–6.

2. forduló: Lidércek–Tolna-Mözs 4–3, Tolna-Mözs–Nagykanizsa 2–3 (h.u.), Eger–Tolna-Mözs 4–7, Nyírség–Tolna-Mözs 1–2, Tolna-Mözs–Keresztes Lovagok 5–4, Tolna-Mözs–Metis 2–3.

Az NB I-es futsalbajnokságra készülő együttes jövő héten kezdi meg a termi edzéseket, amiket felkészülési mérkőzések teszik színesebbé. A hagyományos Thelena Kupát a tervek szerint augusztus 27-én rendezik Tolna-Mözsön.

Az élvonalbeli bajnokságra hét csapat adta be nevezését, de a szövetség nyolc együttessel indítaná el pontvadászatot. A hírek szerint az NB II Nyugati csoportban harmadik helyen végző Máltai SE-t kérték fel az indulásra.