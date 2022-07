„Többeket ismerek a csapatból, jó emlékeket őrzök a közös játékpercekről. Pálos-Bognár Barbarával például fantasztikus volt együtt kézilabdázni a válogatott összetartásokon, kifejezetten várom a közös munkát – fogalmazott új klubja honlapján Szekerczés Luca. – A pályafutásom kilencedik állomása Budaörs, a főváros és az otthonom közelségének is örülök. Szombathelyen feltöltődtem, visszarázódtam támadásban és védekezésben egyaránt a játékba, szeretném ezt a munkát eredményesen folytatni. Nyakunkon a július 11-i felkészülési rajt, azon leszek, hogy a rutinommal a legjobb tudásom szerint segítsem a társaságot a céljai elérésében” – tette hozzá a bonyhádi születésű rutinos játékos, aki 2012-ben az év ifjúsági játékosa volt itthon, de bekerült a korosztályos világ- és Európa-bajnokságok álomcsapataiba (All Star) is.

A 28 éves balkezes átlövő a Szekszárdi UKSE-nél nevelkedett, onnan igazolt a Ferencvároshoz. Kölcsönben szerepelt a Siófoknál, majd légiósnak állt, megfordult a német Thüringer HC-nél és a Metzingennél. A két állomás között volt a Dunaújváros és az MTK Budapest játékosa is.

A vasi egylethez idén januárban igazolt Szekerczés tizenöt bajnoki mérkőzésen ötvenkét találatig jutott, ezzel a házi góllövőlistán hatodikként zárt.

A szombathelyiek a Vasast megelőzve az utolsó előtti, tizenharmadik helyen estek ki az NB I-ből, a Budaörs újonc létére a 11. helyen fejezte be a 2021/2022-es idényt. A csapat vezetőedzője 2020 júniusa óta a két vb-t és egy Európa-bajnokságot megjárt, korábbi 93-szoros válogatott Buday Dániel.