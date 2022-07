– Egy év után újra az NB III-ban! Milyen érzések kavarognak önben?

– Elhiheti, óriási a várakozás Majoson – felelte Kardos Ernő vezetőedző. – A vezetőink, a játékosok, a szurkolóink és mi edzők is nagyon várjuk, hogy újra NB III-as meccset játszhassunk! Azért dolgoztunk egy évet, hogy újra profi körülmények között szerepelhessünk. A munka nagy részét elvégeztük, a héten az utolsó simításokat is megcsináljuk. Nagyon motivált és bizakodó vagyok!

– Alaposan átalakult a keretük, tíz futballistát is igazoltak. Olyan csapat fut majd ki a pályára hétről hétre, amilyet megálmodott?

– Tisztában voltunk a lehetőségeinkkel, s ennek megfelelően igazoltunk. Akiket szerződtettünk, azokat nem csak azért hoztuk Majosra, mert szakmailag megfelelnek a kívánalmainknak, hanem azért is, mert emberileg is beleillenek az itteni közegbe. Azt gondolom, hogy megfelelően megerősödtünk, a tavalyi mag itt maradt, s most minden poszton van legalább két hasonló képességű futballistám. Nehéz dolgom lesz hétről hétre összeállítani a kezdőcsapatot.

– Egy év NB III-as tapasztalattal mire viheti a Majosi SE?

– Ha a realitást nézzük, akkor azt mondom, hogy a bennmaradás kiharcolása lehet a célunk. Ugyanakkor ha a játékosok kiadják magukból, ami bennük van, márpedig ki fogják, mert mi kisajtoljuk belőlük, akkor lehet ez egy sima bennmaradás is. A sorsolás kapcsán az volt az álmom, hogy itthon kezdhessünk, ez megvalósult. A PEAC-cal már játszottunk edzőmeccset, amit meg is nyertünk, de abból nem érdemes semmiféle következtetést levonni. Kemény ellenfelek lesznek, abban biztos vagyok, de itthon akarjuk tartani a három pontot!

– Ön szerint hogy alakulhatnak az erőviszonyok?

– Minden szakembertől, kollégától azt hallom, hogy a Közép csoport lesz a legerősebb, s jómagam is így gondolom. Lesz egy nagyon erős Dunaújváros, lesz egy jó Balassagyarmat, láttam a Monort, ők is meggyőzőek, fiatalok, dinamikusak. Aztán ott van a hat NB I-es gárda második sora, akik kapcsán nem lehet tudni, hogy hány visszajátszót adnak majd az első csapatok. Azt gondolom, három-négy együttes kiemelkedik majd, de a mezőny többi része eléggé kiegyenlítettnek tűnik, szerintem bárki megverhet bárkit.

Többször kiszakadt a gólzsák

Öt felkészülési mérkőzést játszott az újonc Majosi SE, egy kivéletével valamennyit meg is nyert. Hármat ráadásul fölényesen, így a gólkülönbségük is imponáló, hét kapott gól mellett tizenkilencszer találtak be Kardos Ernő tanítványai.

Eredmények. Kaposvári Rákóczi FC (NB III.)–Majosi SE 3–0 (0–0).

PTE-PEAC (NB III.)–Majosi SE 1–4 (0–4). Gólszerzők: Hock 2, Ulrich 2.

Pécsváradi Spartacus SE (megye I.)–Majosi SE 1–2 (1–1). Gólszerzők: Pál M., Petrovics.

Majosi SE–Villány TC (megye I.) 7–1 (2–1). Gólszerzők: Hock 2, Orsós T. 2, Kovács L., Bányai, Petrovics.

Szederkényi SE-H-Rent Kozármisleny vegyes–Majosi SE 1–6 (1–3). Gólszerzők: Pál M., Sólyom, Keczeli, Simó, Kovács L., Sajnovics.

Az edzőmeccsen már legyőzött PEAC-cal indítanak

A Majosi SE őszi menetrendje

I. forduló, július 31.: Majosi SE–PTE-PEAC 17.30 óra. II. forduló, augusztus 3.: Monor–Majos 17.30 óra. III. forduló, augusztus 14.: Majos–Paksi FC II 17.30 óra. IV. forduló, augusztus 17.: MTK Budapest II–Majos 17.30 óra. V. forduló, augusztus 21.: Majos–Ferencváros II 17.30 óra. VI. forduló, augusztus 31.: Dunaújváros–Majos 17.30. VII. forduló, szeptember 4.: Majos–Bp. Honvéd-MFA II 16 óra. VIII. forduló, szeptember 11.: Majos–Szolnoki MÁV FC 16. IX. forduló, szeptember 25.: Kecskeméti TE II–Majos 11. X. forduló, szeptember 28.: Majos–Hódmezővásárhelyi FC 16. XI. forduló, október 2.: FC Dabas SE–Majosi SE 15. XII. forduló, október 9.: Majos–Szekszárdi UFC 15. XIII. forduló, október 16.: ESMTK–Majos 13. XIV. forduló, október 22.: Majos–Makó FC 13. XV. forduló, október 30.: Bánk-Dalnoki LA–Majos 13. XVI. forduló, november 6.: Majos–Iváncsa KSE 13 óra. XVII. forduló, november 13.: Balassagyarmati VSE–Majos 13 óra. XVIII. forduló, november 20.: Majos–Újpest FC II 13 óra. XIX. forduló, november 27.: Ceglédi VSE–Majosi SE 13 óra. XX. forduló, december 4.: PTE-PEAC–Majos 13 óra.