Ott volt a Fehérvári úton, de csak a lelátóról nézte – egyelőre még jelenlegi – csapatának játékát Ádám Martin. A szép számú nézőközönség mellett

a paksiak gólkirálya is megtapsolta Balogh Balázs vezető találatát, ahogy Windecker József góljára is elismerően csettinthetett. A második játékrész már a szegedieké volt, akik a korábban Pakson is megfordult Daru Bence találatával a hajrában döntetlenre mentették a találkozót.

EREDMÉNY.

Paksi FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2–2 (2–0).

Gólszerzők: Balogh B. (9.), Windecker (14.), illetve Gréczi (51., 11-esből), Daru (78.).

A találkozón pályára lépett Böde Dániel is, aki a napokban írta alá új, egyéves szerződését, így a július utolsó hétvégéjén rajtoló NB I.-es szezonban is nevelőegyesületét erősítheti majd.