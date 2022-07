Habár előzetesen valamennyi együttes létszámproblémákkal küzdött, végül igen erős kerettel érkeztek a csapatok Bonyhádra. Az erőviszonyokat tekintve nem volt meglepetés, hogy a válogatott sorokkal és két tahitis légióssal felálló Újhartyán, valamint a hazai és három ukrán válogatottal, valamint a Bajnokok Ligája gólkirályával megerősített Bonyhád BFC egészen az utolsó, egymás elleni mérkőzésükig hibátlan maradt.

A döntő csatára szépen megtelt a nézőtér is, a szurkolók pedig egy jó kis derbit láthattak. Egy irtózatosan nagy gól adta meg a „finálé” alaphangulatát, mellyel az első harmad után vezettek is az újhartyániak. A második játékrészben két korábbi bonyhádi játékos talált be volt csapata ellen, előbb Sásdi Bence, majd Wirth Dániel volt eredményes, utóbbi gól előtt ráadásul kiállították a völgységiek talán legnagyobb nevű játékosát, Voitenkót.

Az események kissé felrázták a hazaiakat és előbb egy beadás után Ágics Péter szépített, majd a rutinos Besenyei Ferenc ollózott gyönyörű gólt. A mérkőzés egyik kulcsmomentumaként viszont rögtön visszaállították a vendégek a kétgólos különbséget (4–2), majd Wirth használta ki az előző találattól kissé megzavarodó bonyhádiak hibáját és büntetőből növelte az előnyt. A záró felvonásban a torna legjobb játékosának választott Oleh Shchytnik hozta vissza a völgységi reményeket, de a korábban a világ legjobbjának is megválasztott tahiti Taiarui négy perccel a vége lényegében eldöntötte a találkozó kimenetelét (6–3). Besenyei gólja már csak a szépségtapasz volt a lefújás előtt.

A Bonyhád BFC nem tudta otthon tartani az aranyérmet, mert bár többet támadott, több lövése volt, ám ezek többsége vagy a kapu mellé ment, vagy a szenzációs napot kifogó Lipők Benjamin védett bravúrosan. Ha pedig márv rajta is túljutott a labda, akkor a gólvonalról mentettek a lelkes vendégek. Az Újhartyán Beach Soccer története első bajnoki címét szerezte meg, a bonyhádiak 2018 után végeztek ismét dobogón, míg a bronzérem az Energia SC Gyöngyösé lett.

Ezüstérmes lett a házigazda Bonyhád BFC együttese (Fotó: Bölcsföldi Z.)

Eredmények.

Újhartyán Beach Soccer–Lupa Beach 14–4, Bonyhád BFC–Garvittax 9–1, Energia SC Gyöngyös–Goldwin Young Boys 11–5, Újhartyán–Garvittax 8–3, Bonyhád–Gyöngyös 6–4, Lupa Beach–Goldwin 6–9, Újhartyán–Gyöngyös 8–1, Garvittax–Lupa Beach 5–3, Bonyhád–Goldwin 13–4, Gyöngyös–Garvittax 8–3, Újhartyán–Goldwin 18–3, Bonyhád–Lupa Beach 13–3, Garvittax–Goldwin 7–3, Gyöngyös–Lupa Beach 6–5.

A bajnoki címről döntő találkozó.

Újhartyán Beach Soccer–Bonyhád BFC 6–4 (1–0, 4–2, 1–2). Újhartyán: Lipők, Nagy G. (kapusok) – Wirth, Deák, Szentes-Bíró, Sásdi B., Mansard, Taiarui, Albert, Turós, Patai. Vezetőedző: Fabók Máté. Bonyhád: Szabó Sz., Komáromi – Völgyi, Fekete V., Shchytnik, Voitenko, Levchenko, Szlama, Ágics, Besenyei, Simon B., Kaufmann. Edzők: Máté Róbert, Szász Dávid.

Gólszerzők: Wirth (17., 23.), Lipők (2.), Sásdi B. (14.), Deák (23.), Taiarui (33.), illetve Besenyei (23., 34.), Ágics (21.), Shchytnik (29.).

A gólkirályi címet a 14 találatig jutó Bartha Balázs (Energia SC Gyöngyös) érdemelte ki, a legjobb mezőnyjátékosnak az ukrán Oleh Shchytniket (Bonyhád BFC), a legjobb kapusnak Lipők Benjamint (Újhartyán Beach Soccer) választották.